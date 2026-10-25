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Veda Ega Pratama Dinyatakan sebagai Pemenang jika Race Moto3 Australia 2026 Batal Digelar?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |09:43 WIB
Veda Ega Pratama Dinyatakan sebagai Pemenang jika Race Moto3 Australia 2026 Batal Digelar?
Veda Ega Pratama raih pole position di Moto3 Australia 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama dinyatakan sebagai pemenang jika race Moto3 Australia 2026 batal digelar? Sekadar diketahui, Veda Ega Pratama meraih pole position dalam babak kualifikasi Moto3 Australia 2026 yang digelar di Sirkuit Phillip Island, Australia pada Sabtu 24 Oktober 2026 siang WIB.

Pencapaian itu membuat Veda Ega Pratama berhak start terdepan pada race Moto3 Australia 2026 yang sedianya digelar di Sirkuit Phillip Island pada Minggu, (25/10/2026) pukul 07.00 WIB. Namun, karena cuaca buruk, balapan ditunda.

Race Moto3 hingga MotoGP Australia 2026 resmi ditunda karena cuaca buruk. (Foto: MotoGP.com)
Race Moto3 hingga MotoGP Australia 2026 resmi ditunda karena cuaca buruk. (Foto: MotoGP.com)

1. Ditunda Dua Kali

Dalam pengumuman di laman resmi MotoGP, balapan ditunda selama satu setengah jam atau hingga 08.30 WIB. Namun, hingga pukul 08.30 WIB, balapan juga belum bisa digelar.

Rencananya pada pukul 10.00 WIB, akan diumumkan kelanjutan nasib Moto3 Australia 2026. Bagaimana dengan kelas MotoGP? Kabarnya, MotoGP Australia 2026 akan digelar pukul 11.00 WIB.

2. Veda Ega Pratama Menang?

Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana jika Moto3 Australia 2026 tak bisa digelar hari ini? Apakah Veda Ega Pratama akan dinyatakan sebagai pemenang?

Mengutip dari @gpracingindonesia berdasarkan regulasi nomor 1.25.2:  "Andai hasil yang dihitung menunjukkan pemimpin balapan belum menyelesaikan 3 lap, maka balapan tersebut dinyatakan tidak sah dan balapan baru akan diadakan (diulang),” tulis @gpracingindonesia.

 

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