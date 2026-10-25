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Kata-Kata Veda Ega Pratama Setelah Race Moto3 Australia 2026 Batal Digelar

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |13:14 WIB
Kata-Kata Veda Ega Pratama Setelah Race Moto3 Australia 2026 Batal Digelar
Veda Ega Pratama kecewa gagal tampil di Moto3 Australia 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
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PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, mengaku kecewa setelah balapan utama Moto3 Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island resmi dibatalkan pada Minggu (25/10/2026) pagi WIB. Padahal, pembalap Honda Team Asia itu sebelumnya merebut pole position dan memiliki peluang bersaing memperebutkan podium.

Pembatalan tersebut membuat Veda Ega Pratama dan seluruh pembalap Moto3 tidak mendapatkan tambahan poin dari seri Australia. Kekecewaannya semakin besar karena balapan ini menjadi penampilan terakhir Moto3 di Phillip Island sebelum kejuaraan berpindah ke Adelaide Street Circuit pada 2027.

1. Sedih Gagal Balapan di Australia

Veda Ega Pratama meraih pole position di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Veda Ega Pratama mengungkapkan perasaannya melalui akun Instagram resmi Honda Team Asia, @honda_team_asia. Ia mengaku sedih karena tidak bisa menjalani balapan setelah mengawali akhir pekan dengan hasil positif melalui keberhasilan meraih pole position pertamanya.

"Saya merasa sedih karena kami tidak bisa balapan di Phillip Island, terlebih ini menjadi balapan terakhir di sini. Akhir pekan ini sebenarnya dimulai dengan baik, terutama ketika saya berhasil meraih pole position pertama saya," kata Veda melalui akun Instagram resmi Honda Team Asia, Minggu (25/10/2026). 

Sebelum keputusan pembatalan diumumkan, jadwal balapan sempat mengalami penundaan selama beberapa jam akibat kondisi cuaca buruk. Situasi itu mengganggu operasional helikopter medis yang menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan balapan.

Race Director MotoGP, Graham Webber, menjelaskan kendala pada operasional helikopter medis membuat balapan tidak dapat dilaksanakan. Helikopter menjadi layanan medis utama karena jarak Sirkuit Phillip Island menuju rumah sakit cukup jauh.

 

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