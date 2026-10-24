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Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Australia: Kudeta Jorge Martin, Marc Marquez Unggul 10 Poin!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |12:07 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race Seri Australia: Kudeta Jorge Martin, Marc Marquez Unggul 10 Poin!
Simak klasemen sementara MotoGP 2026 usai Sprint Race seri Australia (Foto: Ducari Corse)
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VENTNOR – Klasemen sementara MotoGP 2026 usai Sprint Race seri Australia sudah diketahui. Marc Marquez berhasil mengudeta Jorge Martin dari posisi teratas, sekaligus unggul 10 poin!

Sprint Race MotoGP Australia 2026 rampung digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Sabtu (24/10/2026) siang WIB. Marquez tampil sebagai pemenang dalam balapan 13 putaran tersebut.

1. Tidak Mudah

Jorge Martin terjatuh di Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: X/@MotoGP)
Jorge Martin terjatuh di Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Tapi, kemenangan Marquez tidak diraih dengan mudah. Ia harus menghadapi perlawanan sengit Martin yang sangat gigih sepanjang delapan dari total 13 lap.

Bahkan, Sprint Race MotoGP Australia 2026 tersebut berlangsung seru. Aksi saling menyalip dipertontonkan Marquez dan Martin. Keduanya pun sama sekali tidak terlibat kontak.

Sayangnya, setelah berjuang keras delapan lap, Martin harus terjatuh. Ia kehilangan kontrol ban depan di motor Aprilia RS-GP 26 miliknya dan terpelanting beberapa kali di gravel.

Sekilas, Martinator terlihat harus ditandu keluar dari area sirkuit oleh marshall. Pembalap asal Spanyol tersebut langsung dibawa ke pusat medis untuk menjalani pemeriksaan.

 

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