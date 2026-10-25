Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Tak Ada Lawan?

Simak jadwal siaran langsung race MotoGP Australia 2026 di mana Marc Marquez memburu gelar juara (Foto: Facebook/MotoGP)

VENTNOR – Jadwal siaran langsung race MotoGP Australia 2026 sudah diketahui. Akankah Marc Marquez melaju sendirian tak ada lawan setelah memenangi Sprint Race?

Seri ke-18 MotoGP 2026 itu akan digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor. Balapan dijadwalkan berlangsung Minggu (25/10/2026) pukul 10.00 WIB sepanjang 27 putaran.

1. Marc Marquez Start Terdepan

Jorge Martin terjatuh di Sprint Race MotoGP Australia 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Marquez akan start dari posisi terdepan. Penampilannya di sesi kualifikasi yang berlangsung di tengah guyuran hujan, menuai banyak pujian.

Betapa tidak, Marquez sempat terjatuh dan terancam tidak mendapat posisi start terbaik. Tapi, ia justru melesat kencang dan merebut pole position dengan keunggulan hingga 1,4 detik dari Alex Marquez!

Di Sprint Race, Marquez memang harus berduel sengit dengan Jorge Martin sepanjang delapan dari 13 lap. Tapi, Martinator jatuh dan mengalami cedera retak pergelangan tangan.

Alhasil, Martin tidak akan mengikuti balapan yang besar kemungkinan berlangsung dalam kondisi hujan. Marquez sendiri dikenal ahli melaju di tikungan basah serta tata letak sirkuit cukup menguntungkan.