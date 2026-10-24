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HOME SPORTS MOTOGP

Kata-Kata Veda Ega Pratama Usai Raih Pole Position Bersejarah di Moto3 Australia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |20:04 WIB
Kata-Kata Veda Ega Pratama Usai Raih <i>Pole Position</i> Bersejarah di Moto3 Australia 2026
Simak kata-kata Veda Ega Pratama usai meraih pole position bersejarah di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)
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VENTNOR – Kata-kata Veda Ega Pratama usai meraih pole position bersejarah di Moto3 Australia 2026 cukup mencuri perhatian. Ia pun siap untuk menghadapi segala kemungkinan pada balapan nanti.

Sejarah terukir manis pada sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu 24 Oktober 2026 pagi WIB. Veda Ega berhasil menjadi pembalap tercepat dan meraih pole position berkat torehan 1 menit 35,299 detik!

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Racing)

Itu merupakan pole position perdana Veda Ega di kancah Moto3 musim ini. Ia sekaligus jadi pembalap Indonesia pertama yang meraih posisi start terdepan di ajang balapan grand prix.

1. Titik Basah

Tidak heran bila Veda Ega begitu senang dengan raihan tersebut. Apalagi, ia sejatinya mengawali kualifikasi dari babak pertama (Q1) setelah tampil cukup buruk pada sesi Practice.

“Saya benar-benar senang dengan pole position hari ini, pole position pertama saya,” kata Veda Ega, dilansir dari laman resmi Honda Racing, Sabtu (24/10/2026).

“Ketika saya melintasi garis finis di akhir sesi, dan melihat posisi di layar, saya sangat senang,” imbuh remaja berusia 17 tahun tersebut.

 

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