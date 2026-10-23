Hasil Asian Para Games 2026: Tim Bulu Tangkis Indonesia Sumbang 3 Medali Emas!

Tim para badminton Indonesia menyumbang tiga medali emas di Asian Para Games 2026 (Foto: Instagram/@kemenpora)

NAGOYA – Tim para badminton Indonesia berhasil menyumbangkan tiga medali emas dari cabang olahraga (cabor) para badminton di Asian Para Games 2026. Capaian itu diraih dari dua sektor berbeda, yakni ganda campuran dan ganda putra.

Medali emas pertama dipersembahkan oleh ganda campuran, Leani Ratri Oktila/Hikmat Ramdani yang tampil di klasifikasi SL3-SU5. Keduanya tampil ciamik di partai final.

Leani/Hikmat berhadapan dengan utusan India, Tulasimathi Murugesan/Nitesh Kumar. Leani/Hikmat berhasil menuntaskan pertandingan dalam tiga gim langsung dengan skor 11-21, 21-19, dan 21-14.

Medali emas kedua didapat oleh ganda campuran Rina Marlina/Subhan. Keduanya sukses merebut kemenangan atas wakil China, Lin Shuangbao/Zheng Qingtao di final klasifikasi SH6.