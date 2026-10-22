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HOME SPORTS MOTOGP

Moto3 Akhirnya Update Klasemen, Veda Ega Pratama Resmi Kehilangan Poin

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |15:48 WIB
Moto3 Akhirnya Update Klasemen, Veda Ega Pratama Resmi Kehilangan Poin
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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PERUBAHAN signifikan terjadi pada papan klasemen sementara Moto3 2026. Hal ini memengaruhi posisi serta perolehan poin sejumlah pembalap, termasuk rider muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama.

Situasi ini merupakan buntut dari keputusan Pengadilan Banding Internasional FIM yang mengabulkan permohonan banding dari tim Leopard Racing dan pembalapnya, Adrian Fernandez.

Sebelumnya, Fernandez sempat dijatuhi sanksi diskualifikasi akibat dugaan penggunaan mesin ilegal yang melanggar regulasi penyegelan komponen. Namun, pembatalan sanksi tersebut resmi memulihkan hak perolehan poin milik sang pembalap Spanyol.

1. Putusan Resmi FIM

Pembatalan sanksi tersebut diputuskan setelah Pengadilan Banding FIM menilai adanya pertimbangan substansial yang diajukan oleh pemohon.

"Banding dikabulkan berdasarkan pertimbangan substansial dan keputusan FIM Appeal Steward tertanggal 5 Juni 2026 dibatalkan," demikian pernyataan resmi FIM, dikutip Kamis (22/10/2026).

Veda Ega Pratama
Veda Ega Pratama

"Otoritas olahraga yang berwenang diperintahkan untuk mengambil, sebagaimana mestinya, konsekuensi dari putusan ini,” tambah keterangan tersebut.

Berkat putusan ini, Fernandez mendapatkan kembali poin yang sempat dihanguskan dari enam seri awal, termasuk raihan podium di GP Spanyol dan GP Inggris. Tambahan poin ini melontarkan posisinya naik ke urutan kelima klasemen sementara dengan total 148 poin.

 

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