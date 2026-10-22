Pedro Acosta Tolak Bantu Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2026: Tidak Ada Teman di Sini

VENTNOR – Pedro Acosta blak-blakan menolak membantu Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2026. Padahal, mereka akan jadi rekan satu tim di Ducati Lenovo pada musim depan.

MotoGP 2026 memasuki seri ke-18. Balapan bertajuk MotoGP Australia 2026 itu akan dihelat di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, 23-25 Oktober.

1. Sengit

Empat rider Aprilia Racing menguasai MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Aprilia Racing)

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin sengit. Dengan lima seri tersisa, Jorge Martin yang mengoleksi 355 angka, hanya unggul 2 poin dari Marquez di posisi dua dan 46 angka dari Marco Bezzecchi.

Marquez bak sendirian berjuang melawan Aprilia. Selain dua rider pabrikan, ada pula Ai Ogura dan Raul Fernandez dari tim SuperFile Trackhouse yang juga mengepungnya di klasemen serta lintasan balap.

Keberadaan empat rider itu diyakini akan membuat Marquez kesulitan. Sebab, Aprilia bisa saja menerapkan taktik team order alias meminta ada yang mengalah atau melindungi kepentingannya.

Sementara, Marquez harus berjuang sendirian. Tiga penunggang motor Ducati Desmosedici GP26 lainnya yakni Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio, tak bisa diandalkan.