Marc Marquez Sindir Aprilia: Kalau Anda Cepat, Tak Butuh Team Order

VENTNOR – Marc Marquez menyindir Aprilia Racing yang berencana menggunakan taktik team order jelang MotoGP Australia 2026. Menurutnya, kalau seorang pembalap cepat, tak butuh bantuan apa pun.

MotoGP 2026 memasuki seri ke-18. Balapan bertajuk MotoGP Australia 2026 itu akan dihelat di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, 23-25 Oktober.

1. Sendirian

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin sengit. Dengan lima seri tersisa, Jorge Martin yang mengoleksi 355 angka, hanya unggul 2 poin dari Marquez di posisi dua dan 46 angka dari Marco Bezzecchi.

Marquez bak sendirian berjuang melawan Aprilia. Selain dua rider pabrikan, ada pula Ai Ogura dan Raul Fernandez dari tim SuperFile Trackhouse yang juga mengepungnya di klasemen serta lintasan balap.

2. Sindiran Marc Marquez

Keberadaan empat rider itu diyakini akan membuat Marquez kesulitan. Sebab, Aprilia bisa saja menerapkan taktik team order alias meminta ada yang mengalah atau melindungi kepentingannya.

Rencana itu langsung disindir Marquez. Menurutnya, Ducati Corse memang bekerja sebagai satu unit. Tapi, jika seorang pembalap itu melaju kencang, tak butuh adanya bantuan apa pun.