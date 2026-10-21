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Eksperimen Ganda Putra Malaysia Tak Berjalan Manis, Begini Tanggapan Herry IP

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |02:01 WIB
Eksperimen Ganda Putra Malaysia Tak Berjalan Manis, Begini Tanggapan Herry IP
Pelatih ganda putra Malaysia, Herry IP. (Foto: Okezone)
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LANGKAH pelatih ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi dalam merombak pasangan anak asuhnya memicu beragam sorotan. Strategi bongkar pasang yang dilakukan pelatih yang akrab disapa Herry IP ini mendatangkan hasil yang kontras, memperlihatkan potensi sekaligus tantangan yang harus dihadapi para pemain.

Pasangan anyar Aaron Tai/Yap Roy King menjadi contoh sukses awal dari perombakan ini. Mengawali debut bersama, duet baru tersebut langsung menyabet gelar juara di ajang Super 500 Arctic Open di Vantaa, Finlandia, dua pekan lalu.

Sayangnya, torehan manis itu belum diikuti secara konsisten oleh racikan pasangan lainnya. Pada turnamen Malaysia Super 100 di Johor pekan lalu, beberapa pasangan baru justru mengalami kesulitan untuk tampil maksimal.

Pasangan Kang Khai Xing/Lok Hong Quan setidaknya mampu menembus babak semifinal. Di sisi lain, nasib kurang beruntung dialami Wan Arif Junaidi/Faiq Haziq Masawi yang harus tersingkir lebih awal di babak pertama.

Herry IP
Herry IP

1. Evaluasi dan Tahap Penyesuaian

Menanggapi variasi hasil tersebut, Herry IP menilai dinamika seperti itu wajar terjadi pada pasangan yang baru dibentuk. Menurutnya, proses penyatuan chemistry dan penyesuaian gaya bermain memerlukan waktu yang tidak singkat.

Herry menegaskan proses perombakan ganda putra akan terus berjalan hingga tahun depan. Ia tetap optimistis bahwa tanda-tanda perkembangan positif mulai terlihat meskipun belum merata di semua pasangan.

"Proses perombakan ini akan berlanjut sampai tahun depan. Saya yakin kita mulai melihat adanya tanda-tanda kemajuan. Semua butuh waktu dan tidak ada yang instan," ujar Herry, mengutip dari New Straits Times, Selasa (21/10/2026).

Herry juga menambahkan para pemain yang berlaga di Malaysia Super 100 memang belum sepenuhnya menyatu dengan baik di lapangan.

 

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