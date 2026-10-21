Marc Marquez Tahu Cara Atasi Tekanan Persaingan Juara Dunia MotoGP, Duo Aprilia Wajib Ketar-ketir

Marc Marquez tahu betul bagaimana cara mengatasi tekanan dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP (Foto: X/@ducaticorse)

PENGAMAT MotoGP, Oscar Haro, yakin betul Marc Marquez bakal jadi juara dunia musim ini. Ia melihat pembalap tim Ducati Lenovo itu tahu betul cara mengatasi tekanan sebagai pemuncak klasemen, tidak seperti Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing.

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin sengit. Dengan lima seri tersisa, Martin yang mengoleksi 355 angka, hanya unggul 2 poin dari Marquez di posisi dua dan 46 angka dari Bezzecchi.

1. Tekanan

Marco Bezzecchi dan Jorge Martin bersaing di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

Padahal, pada satu titik, Bezzecchi sempat memimpin klasemen MotoGP 2026 usai seri Italia. Saat itu, ia mengoleksi 173 angka dan unggul 17 poin dari Martin serta 102 dari Marquez yang duduk di urutan enam.

Lantas, mengapa Bezzecchi kemudian menurun? Menurut Haro, pembalap asal Italia itu tidak bisa mengatasi tekanan sebagai pemuncak klasemen. Hal serupa juga dilihatnya pada Martin!

“Bezzecchi gagal karena tekanan. Dia berada di bawah tekanan besar media. Marc tahu cara mengatasi tekanan semacam itu, Aprilia tidak. Aprilia berpikir mereka juara dunia di Mugello (GP Italia) ketika menang di kandang Ducaati,” kata Haro, disitat dari Motosan, Rabu (21/10/2026).

“Dan, tekanan media itu pindah ke pembalap. Itulah mengapa Jorge Martin lima kali jatuh di Barcelona. Kenapa? Karena tekanan sebagai pemuncak klasemen. Jadi pemimpin di klasemen itu rumit,” sambung lelaki asal Italia tersebut.