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Taktik Team Order Aprilia Takkan Mempan Lawan Marc Marquez, Malah Bisa Jadi Bumerang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |11:32 WIB
Taktik <i>Team Order</i> Aprilia Takkan Mempan Lawan Marc Marquez, Malah Bisa Jadi Bumerang!
Keinginan Aprilia Racing itu menerapkan team order demi mengalahkan Marc Marquez tidak akan mempan (Foto: Facebook/MotoGP)
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PENGAMAT MotoGP, Oscar Haro, memperingatkan Aprilia Racing jika ingin melakukan team order untuk melawan Marc Marquez. Menurutnya, strategi itu bisa jadi bumerang dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026.

MotoGP 2026 memasuki seri ke-18. Balapan bertajuk MotoGP Australia 2026 itu akan dihelat di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, 23-25 Oktober.

1. Semakin Sengit

Aksi Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2026. (Foto: MotoGP)

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin sengit. Dengan lima seri tersisa, Jorge Martin yang mengoleksi 355 angka, hanya unggul 2 poin dari Marquez di posisi dua dan 46 angka dari Marco Bezzecchi.

Marquez bak sendirian berjuang melawan Aprilia. Selain dua rider pabrikan, ada pula Ai Ogura dan Raul Fernandez dari tim SuperFile Trackhouse yang juga mengepungnya di klasemen serta lintasan balap.

Keberadaan empat rider itu diyakini akan membuat Marquez kesulitan. Sebab, Aprilia bisa saja menerapkan taktik team order alias meminta ada yang mengalah atau melindungi kepentingannya.

Melihat situasi itu, Haro justru kagum dengan Marquez. Apalagi, pria asal Spanyol tersebut bak kerja sendirian karena lima penunggang motor Ducati Desmosedici GP lainnya tak bisa membantu di dalam maupun luar lintasan.

“Buat saya, upaya yang dilakukan Marc, satu-satunya pembalap Ducati di lima besar dalam hampir setiap balapan, sungguh luar biasa. Ia tidak mendapatkan informasi apa pun dari pembalap lain; Marc bekerja sendirian," kata Haro, disitat dari Motosan, Kamis (22/10/2026).

 

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