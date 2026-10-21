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Valentino Rossi Pembalap Komplet, tapi Marc Marquez Melaju Lebih Kencang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |11:37 WIB
Valentino Rossi Pembalap Komplet, tapi Marc Marquez Melaju Lebih Kencang
Valentino Rossi dinilai sebagai pembalap yang komplet tapi Marc Marquez lebih kencang (Foto: MotoGP)
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MANTAN pembalap, Jorge Martinez Aspar, punya penilaian berbeda terhadap Valentino Rossi dan Marc Marquez. Walau begitu, ia mengagumi kedua nama besar di MotoGP tersebut karena keunggulan masing-masing.

Aspar mengaku sudah bertemu Rossi sejak pria asal Urbino itu memasuki ajang kejuaraan dunia pada 1996. Kesan pertamanya sangat positif Bahkan, menurutnya, The Doctor telah mengubah wajah MotoGP.

Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)
Valentino Rossi vs Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)

“Dari awal sudah jelas, dia adalah pembalap yang sangat agresif. Sangat berbeda. Valentino adalah pembalap yang bisa membuat perbedaan tidak hanya di atas motor tetapi juga di luar trek,” kata Aspar, dikutip dari Motosan, Rabu (21/10/2026).

1. Tontonan Menarik

Selain itu, salah satu keunggulan Rossi adalah bisa membuat rival jatuh dengan kata-katanya di media. Kepribadian pria berkebangsaan Italia tersebut yang pada akhirnya membuat MotoGP jadi tontonan menarik.

“Dia tidak hanya cepat di atas motor, tetapi juga tahu bagaimana cara bermain-main dengan rival dan membuat mereka jatuh,” tutur Aspar.

“Saya pikir, itu adalah pengubah permainan. Valentino Rossi membantu mengubah MotoGP dan balapan motor jadi sebuah tontonan,” puji lelaki asal Spanyol tersebut.

 

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