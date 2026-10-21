Fokus Ambil 37 Poin, Marc Marquez Takkan Peduli Team Order Aprilia di MotoGP Australia 2026

PENGAMAT MotoGP, Oscar Haro, yakin betul Marc Marquez tidak peduli dengan taktik team order di seri Australia. Ia yakin fokus utama pembalap tim Ducati Lenovo itu adalah meraih 37 poin.

MotoGP 2026 memasuki seri ke-18. Balapan bertajuk MotoGP Australia 2026 itu dihelat di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, 23-25 Oktober.

1. Sengit

Jorge Martin memimpin Marc Marquez di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin sengit. Dengan lima seri tersisa, Martin yang mengoleksi 355 angka, hanya unggul 2 poin dari Marquez di posisi dua dan 46 angka dari Bezzecchi.

Marquez bak sendirian berjuang melawan Aprilia. Selain dua rider pabrikan, ada pula Ai Ogura dan Raul Fernandez dari tim SuperFile Trackhouse yang juga mengepungnya di klasemen serta lintasan balap.

2. Fokus 37 Poin

Keberadaan empat rider itu diyakini akan membuat Marquez kesulitan. Sebab, Aprilia bisa saja menerapkan taktik team order alias meminta ada yang mengalah atau melindungi kepentingannya.

Tapi, Haro tidak yakin Marquez akan peduli dengan hal itu. Fokusnya di tiap balapan adalah mengambil 37 poin atau angka maksimal dari Sprint Race serta lomba, termasuk di Australia akhir pekan ini.