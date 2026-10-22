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HOME SPORTS F1 & A1

Kisah Pertemuan Rahasia Lewis Hamilton dan Red Bull Racing yang Akhirnya Terkuak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |01:01 WIB
Kisah Pertemuan Rahasia Lewis Hamilton dan Red Bull Racing yang Akhirnya Terkuak
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
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SEBELUM memutuskan bergabung dengan Mercedes AMG Petronas di Formula One (F1) pada musim 2013, Lewis Hamilton ternyata sempat berupaya berlabuh ke Red Bull Racing. Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh mantan bos Red Bull, Christian Horner, melalui autobiografi terbarunya yang berjudul Drive.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Langkah Hamilton meninggalkan McLaren pada akhir musim 2012 demi bergabung dengan Mercedes sempat memicu banyak pertanyaan di paddock F1. Namun, sebelum sepakat dengan Tim Panah Perak, pembalap asal Inggris tersebut rupanya menjadikan Red Bull sebagai destinasi impian utamanya.

Hamilton, yang meraih gelar juara dunia pertamanya bersama McLaren pada 2008, memang terlihat frustrasi sepanjang musim 2012. Rangkaian masalah teknis pada mobil McLaren dan hubungannya yang merenggang dengan Jenson Button disinyalir menjadi pemicu utama niatnya untuk hengkang.

Sinyal kepindahan tersebut mulai menguat ketika ayah Hamilton menghubungi Horner, yang kemudian berlanjut pada sebuah diskusi rahasia. Pertemuan khusus itu digelar secara tertutup di kediaman perancang mobil ternama Red Bull, Adrian Newey, di kawasan Ascot.

1. Impian Duet Bintang

Dalam pertemuan tersebut, Hamilton secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan tim bertanduk merah tersebut. Kesempatan untuk menyandingkan Hamilton dengan Sebastian Vettel tentu menjadi prospek yang sangat menggiurkan bagi petinggi teknis Red Bull.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

"Apa yang dibutuhkan agar saya bisa bergabung dengan kalian?" ujar Hamilton saat duduk bersama para petinggi Red Bull dalam pertemuan tersebut, dikutip dari Crash, Kamis (22/1/2026).

Adrian Newey sangat antusias dengan peluang memboyong sang juara dunia 2008 yang dikenal tangguh di lintasan basah dan tak gentar berduel. Namun, mantan penasihat Red Bull, Helmut Marko, justru merasa khawatir kedatangan Hamilton akan mengganggu posisi Vettel sebagai pembalap utamanya.

 

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