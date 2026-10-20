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Klasemen Medali Asian Para Games 2026, Selasa 20 Oktober 2026 Pukul 16.00 WIB: Indonesia Melesat ke Posisi 8!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |16:01 WIB
Klasemen Medali Asian Para Games 2026, Selasa 20 Oktober 2026 Pukul 16.00 WIB: Indonesia Melesat ke Posisi 8!
I Kadek Dwi Purwana Yasa raih emas untuk Indonesia di Asian Para Games 2026. (Foto: Instagram/@kemenpora)
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KLASEMEN medali Asian Para Games 2026, Selasa (20/10/2026) pukul 16.00 WIB akan diulas Okezone. Untuk sementara kontingen Indonesia menempati posisi delapan dengan 3 emas, 3 perak dan 15 perunggu.

Indonesia mengungguli negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Malaysia. Thailand saat ini menduduki posisi sembilan dengan 2 emas, 9 perak dan 16 perunggu. Sementara itu, Malaysia berada di posisi 10 dengan 2 emas, 3 perak dan 3 perunggu.

1. Kontingen Indonesia Tambah 2 Emas

Kontingen Indonesia berhasil menambah dua medali emas di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 hari ini. Dua medali emas itu disumbangkan I Kadek Dwi Purwana Yasa dan M Fadli Imammuddin.

I Kadek Dwi Purwana Yasa menyumbangkan medali emas setelah tampil cemerlang di cabang olahraga lempar cakram. Tampil dalam nomor F57 putra, Kadek Dwi mencapai lemparan terjauh.

Atlet asal Bali tersebut sukses mencatat lemparan sejauh 49,75 meter. Pesaing terdekatnya, Yorkinbek Odilov (Uzbekistan) hanya mampu melempar sejauh 45,1 meter.

Odilov pun berhak mendapatkan medali perak. Sementara itu, medali perunggu didapatkan atlet Irak, Hussein Khazaee, dengan lemparan sejauh 45,06 meter.

Dengan catatan ini, Kadek Dwi meraih medali emas kedua untuk Indonesia di Asian Para Games 2026. Ia juga berhasil memecahkan rekor dunia yang sebelumnya tercatat atas namanya sendiri.

Sebelumnya, Kadek Dwi mempunyai rekor lemparan 48,68 meter dalam kejuaraan di Meksiko pertengahan tahun ini. Kadek Dwi pun memecahkan rekor lemparan di Asian Para Games yang sebelumnya dibukukan oleh atlet China, Guo Shan Wu (47,77 meter).

M Fadli Imammuddin pecahkan rekor di Asian Para Games 2026. (Foto: Instagram/@npcindonesia)
M Fadli Imammuddin pecahkan rekor di Asian Para Games 2026. (Foto: Instagram/@npcindonesia)

Medali emas lainnya direbut oleh M Fadli Imammuddin dari cabang olahraga sepeda. Tampil di nomor individual pursuit 4000 meter putra C4, Fadli menjadi yang tercepat.

 

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