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HOME SPORTS F1 & A1

Kesulitan Juara di Ajang F1, Ferrari Kini Siap Cetak Rekor Dunia di Lautan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |21:08 WIB
Kesulitan Juara di Ajang F1, Ferrari Kini Siap Cetak Rekor Dunia di Lautan
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)
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TIM balap Ferrari, nama yang begitu identik dengan kejayaan Formula 1 (F1), kini dikabarkan mengalihkan pandangan mereka ke luar lintasan balap konvensional. Tim asal Maranello ini berniat menorehkan sejarah baru di cabang olahraga yang sama sekali berbeda.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Meski menyandang status sebagai konstruktor tersukses dalam sejarah F1, puasa gelar juara dunia Ferrari telah berlangsung cukup lama. Terakhir kali mereka mencicipi titel konstruktor adalah pada musim 2008, sementara gelar pebalap terakhir disumbangkan oleh Kimi Räikkönen pada 2007.

Musim ini, ambisi tersebut tampaknya belum akan terwujud. Tertinggal jauh di klasemen konstruktor di belakang Mercedes serta selisih poin yang lebar bagi Lewis Hamilton dari pimpinan klasemen Kimi Antonelli dengan sisa enam balapan membuat peluang juara menipis.

1. Inovasi Kapal Layar Super Canggih ala UFO

Di tengah perjuangan mereka membenahi performa mobil untuk musim 2027 bersama Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, sebuah kejutan muncul dari ranah maritim. Melalui laporan Marca, Minggu (18/10/2026), Ferrari dikabarkan telah merancang sebuah perahu layar inovatif berlambung hitam dan kuning yang bentuknya menyerupai objek terbang misterius alias UFO.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)

Dari segi ukuran, kapal layar ini tampil luar biasa masif dengan panjang mencapai 100 kaki atau sekitar 30,48 meter, setara dengan tinggi gedung sepuluh lantai yang direbahkan. Belum lagi tinggi tiang dan layarnya yang mencapai 40 meter, mirip lapangan sepak bola yang berdiri tegak.

Hebatnya lagi, proyek ini memanfaatkan keunggulan inti Ferrari di dunia otomotif. Mulai dari aspek aerodinamika, pemilihan material canggih, simulasi komputer, hingga kontrol elektronik dinamis, semuanya digabungkan untuk menciptakan sebuah kapal layar penembus rekor.

 

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