Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Spanyol 2026 di Vision+

JAKARTA – Perburuan gelar juara World Superbike Championship (WorldSBK) 2026 kembali berlanjut. Memasuki putaran ke-12, para pembalap akan kembali beradu cepat dalam WorldSBK 2026 Pirelli Spanish Round yang berlangsung di Spanyol. Link nonton klik di sini.

Akhir pekan ini menjadi kesempatan penting bagi para rider untuk mengumpulkan poin sekaligus memperkuat posisi mereka dalam klasemen kejuaraan. Tak hanya balapan utama, rangkaian Pirelli Spanish Round juga menghadirkan sesi latihan bebas dan Tissot Superpole yang menentukan posisi start para pembalap.

Bagi para penggemar balap motor, seluruh aksi pilihan dapat disaksikan melalui channel SPOTV 2 di VISION+. Catat jadwalnya agar tidak melewatkan setiap sesi penting dari Pirelli Spanish Round!

Jadwal WorldSBK 2026 Pirelli Spanish Round

Berikut jadwal lengkap tayangan WorldSBK: Rd 12 Pirelli Spanish Round di SPOTV 2.

Jumat, 16 Oktober 2026

15.30 WIB: WorldSBK Free Practice

Sabtu, 17 Oktober 2026

14.30 WIB: WorldSBK Free Practice 3

16.05 WIB: WorldSBK Tissot Superpole

Minggu, 18 Oktober 2026

15.55 WIB: WorldSBK Tissot Superpole Race