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Albert Januarta Cetak Golden Break di Debut Reyes Cup 2026, Team Asia Imbang pada Matchday Pertama

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |17:45 WIB
Albert Januarta Cetak Golden Break di Debut Reyes Cup 2026, Team Asia Imbang pada Matchday Pertama
Albert Januarta Cetak Golden Break di Debut Reyes Cup 2026, Team Asia Imbang pada Matchday Pertama (Dok)
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JAKARTA - Atlet biliar muda Indonesia, Albert Januarta, menjalani debutnya bersama Team Asia dalam ajang Roobet Reyes Cup 2026 di Makati Coliseum, Filipina. Pada pertandingan hari pertama, Kamis (15/10/2026), Team Asia sempat unggul 2-0 sebelum Team Rest of the World bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

1. Cetak Golden Break

Momen menarik datang dari Albert yang berhasil mencetak golden break pada pertandingan pembuka format beregu. Aksi tersebut menjadi salah satu kontribusi penting dalam kemenangan Team Asia dengan skor 5-3 atas Team Rest of the World.

Pencapaian ini menjadi pengalaman berharga bagi Albert yang berusia 17 tahun dan tercatat sebagai pemain termuda yang memperkuat Team Asia sepanjang sejarah Reyes Cup. Kesempatan tampil bersama para pemain elite Asia menjadi bagian penting dari proses Albert dalam mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di level internasional.

Sekretaris Jenderal PB Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Achmad Fadil Nasution, mengapresiasi kesempatan yang diperoleh Albert untuk tampil di salah satu ajang beregu bergengsi dunia tersebut.

Atlet biliar muda Indonesia Albert Januarta (Dok)
Atlet biliar muda Indonesia Albert Januarta (Dok)

“Keikutsertaan Albert di Reyes Cup merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Di usia yang masih muda, ia sudah mendapat kesempatan untuk bersaing bersama pemain-pemain terbaik Asia. Kami berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal penting bagi perkembangan kariernya dan memotivasi atlet-atlet biliar Indonesia lainnya untuk terus berjuang meraih prestasi di tingkat internasional,” ujar Achmad Fadil Nasution, Jumat (16/10/2026).

2. Pertandingan Imbang

Setelah kemenangan pada pertandingan pembuka, Team Asia memperbesar keunggulan melalui pasangan Carlo Biado dan Robbie Capito yang berhasil mengalahkan Joshua Filler dan Aleksa Pečelj dengan skor 5-1.

Namun, Team Rest of the World berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Francisco Sánchez Ruiz mengalahkan Duong Quoc Hoang dengan skor 5-1. Momentum tersebut berlanjut pada pertandingan terakhir, ketika pasangan Amerika Serikat, Fedor Gorst dan Shane Van Boening, mengalahkan AJ Manas dan Albert Januarta dengan skor 5-1.

 

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Topik Artikel :
Albert Januarta POBSI Biliar
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