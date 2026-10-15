Momen Pelantikan Pengurus Baru, PB ESI Bidik Juara Umum Kejuaraan Dunia Esport 2026

JAKARTA – Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) memasang target tinggi dalam IESF World Esports Championship (WEC) 2026 yang akan berlangsung pada 15–20 Desember 2026 mendatang. Keberhasilan meraih dua medali perak pada ajang Asian Games 2026 menjadi pemantik semangat bagi jajaran pengurus untuk membawa Indonesia berprestasi di tingkat dunia.

PB ESI baru saja resmi melantik kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2030 di Hallf Pati Unus, Jakarta Selatan, Kamis 15 Oktober 2026. Langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi dan tata kelola olahraga elektronik di Tanah Air.

Ketua Umum PB ESI periode 2026–2030, M. Herindra mengatakan prestasi Asian Games harus dilanjutkan dalam kejuaraan dunia. Jadi, pihaknya akan menyiapkan para atlet dengan sebaik-baiknya agar dapat berjaya dalam ajang tersebut.

"Dalam Asian Games, kami dapat dua medali perak. Kemudian nanti bulan Desember akan ada kejuaraan dunia di Indonesia,mudah-mudahan kami bisa jadi juara umum. Harus jadi juara umum lah," kata Herindra usai pelantikan, Kamis (15/10/2026).

"Karena saya yakin mereka itu punya potensi yang luar biasa, anak-anak muda Indonesia, talenta-talenta kita. Tinggal bagaimana kita mengasah mereka, memberikan semangat, dan sekali lagi mereka adalah," tambahnya.

PB ESI targetkan Indonesia juara di Kejuaraan Dunia Esport 2026

1. Dorong Kemajuan Ekosistem dan Ekonomi Kreatif

Herindra meminta kepengurusan PB ESI yang baru saja dilantik memberikan kontribusi terbaiknya untuk memajukan esport Indonesia. Pasalnya, olahraga tersebut punya potensi besar untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

"Kami sangat menaruh harapan besar pada mereka semua. Saya melihat bahwa esport ini adalah suatu kekuatan yang lebih besar, dan Indonesia memiliki gamers yang cukup banyak. Di samping mereka punya potensi besar, saya lihat juga ekosistem itu bisa menjadi atau menggerakkan ekonomi kreatif," ucapnya.