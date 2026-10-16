Wadah Jaring Bibit Atlet, Jakarta Esports 2026 Ditargetkan Diikuti 1.000 Peserta

JAKARTA - Turnamen Jakarta Esports 2026 ditargetkan dapat menarik lebih dari 1.000 peserta. Turnamen ini bisa menjadi wadah menjaring bibit-bibit atlet muda.

1. Jaring Bibit Muda

Diketahui, esport kini kian berkembang. Bahkan, esport sudah masuk dalam cabang olahraga (cabor) dalam event olahraga seperti Asian Games.

Turnamen ini akan menghadirkan kompetisi Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen yang digelar pada 13 November di M Bloc Space Jakarta terbuka untuk masyarakat umum, pelajar, hingga komunitas. Pendaftaran dibuka hingga 4 November 2026.

"Jakarta Esports 2026 memiliki target 300 tim dalam kompetisi game. Berdasarkan pendataan panitia, hingga saat ini sebanyak 126 tim telah mendaftar, sementara registrasi masih dibuka hingga 4 November 2026," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata, di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Diketahui, satu tim beranggotakan 5 orang. Dengan begitu, dalam turnamen ini ditargetkan bisa diikuti hingga lebih dari 1.000 pemain.

"Total hadiah kompetisi atau prize pool yang disiapkan mencapai Rp50 juta, sebagai salah satu daya tarik bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan, strategi, dan sportivitas mereka," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, Jakarta Esports 2026 bakal menjadi ajang untuk menampilkan dan memperkenalkan game lokal Indonesia kepada khalayak yang lebih luas. Game lokal merupakan karya kreatif anak bangsa yang memiliki potensi besar untuk berkembang, membangun komunitas, dan memperoleh perhatian masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap pengembang dan pelaku industri game lokal mendapatkan ruang untuk memperkenalkan karya mereka, menjangkau audiens yang lebih luas, serta membangun interaksi dengan komunitas dan masyarakat. Pengunjung juga akan dapat mencoba game lokal secara langsung dan berkesempatan bermain bersama pro player yang akan diundang dalam acara ini," tuturnya.

Jakarta Esports 2026

Ia berharap, Jakarta Esports 2026 dapat menjadi sarana nyata untuk mendukung pertumbuhan ekosistem game lokal Indonesia, sekaligus membuka kesempatan bagi talenta muda untuk menunjukkan karyanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kompetisi Esports Indonesia (ESI) DKI Jakarta Devrin Cahyanto Pratama, mengatakan turnamen ini dapat menjadi wadah untuk mencari bibit atlet hingga mengembangkan komunitas.

"Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini pasti sangat mendukung bagaimana caranya kita pencarian bibit atlet, pengembangan komunitas dari grassroot," ucapnya.