35 Ribu Peserta Ramaikan Esports Kapolri Cup 2026, Kapolri Ajak Generasi Muda Jadi Duta Kamtibmas Digital

JAKARTA - Kejuaraan Esports Kapolri Cup 2026 resmi berakhir Minggu (9/8/2026). Ajang yang digelar secara berjenjang mulai tingkat Polres hingga nasional itu mencatat antusiasme tinggi dengan melibatkan 35.936 peserta dalam tujuh kategori perlombaan.

Kapolri menilai besarnya partisipasi tersebut menunjukkan tingginya minat generasi muda Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan talenta digital menjadi prestasi. Esports kini tidak lagi sekadar hobi.

1. Ekosistem Profesional

Namun, Esports telah berkembang menjadi ekosistem profesional yang membuka peluang bagi atlet, pelatih, kreator konten, pengembang gim, animator, analis data hingga tenaga profesional keamanan siber. Perkembangan itu sejalan dengan semakin besarnya aktivitas masyarakat di ruang digital.

Pada 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229 juta orang atau 80,7% populasi. Sementara nilai ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai USD99 miliar, terbesar di Asia Tenggara.

Namun, kemajuan teknologi juga diikuti tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Sepanjang Semester I 2026, perputaran dana judi online tercatat mencapai Rp86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi.

Polri juga telah mengungkap 1.743 perkara kejahatan digital sepanjang 2026. Kasus terbanyak berupa penipuan, perjudian, dan pencemaran nama baik.