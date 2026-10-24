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Piala Panglima TNI Esports 2026 Jadi Jalan Atlet Daerah ke Nasional

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |17:01 WIB
Piala Panglima TNI Esports 2026 Jadi Jalan Atlet Daerah ke Nasional
Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 menjadi kesempatan bagi talenta daerah untuk unjuk kemampuan dan menembus persaingan tingkat nasional (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 menjadi kesempatan bagi talenta daerah untuk unjuk kemampuan dan menembus persaingan tingkat nasional. Ajang yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, itu juga mendorong pembinaan atlet muda di berbagai wilayah Indonesia.

Kompetisi yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut menerapkan sistem kualifikasi berjenjang. Mekanisme ini dirancang untuk memperluas partisipasi generasi muda sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet daerah untuk bersaing di level lebih tinggi.

1. Dimulai dari Kodam

Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Perjalanan peserta dimulai melalui babak penyisihan di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) masing-masing. Tim terbaik dari setiap daerah kemudian melanjutkan perjuangan ke kualifikasi nasional demi memperebutkan tiket menuju babak puncak di Jakarta.

Sistem tersebut memberikan ruang bagi komunitas esports daerah untuk mengembangkan potensi mereka melalui kompetisi yang terstruktur. Dengan demikian, atlet dari berbagai wilayah memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat nasional.

2. Jangkauan

Pada babak puncak, Kodam XVII/Cendrawasih berhasil keluar sebagai juara pertama Piala Panglima TNI Esports Championship 2026. Kodam V/Brawijaya menempati posisi kedua, sedangkan Kodam II/Sriwijaya mengamankan peringkat ketiga.

Ketua Bidang Kompetisi PBESI sekaligus Wakil Ketua Panitia, Canka Adzana Jagad Subiyanto mengatakan, kompetisi tersebut dirancang untuk menjangkau komunitas esports dari berbagai daerah. Melalui tema 'Rise as One', ajang ini juga membawa pesan persatuan sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meraih prestasi.

 

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