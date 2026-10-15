Pulangkan Jagoan Thailand, Putri KW Senang Bukan Main Lolos 16 Besar Denmark Open 2026

ODENSE - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardhani, mengaku lega setelah berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Kemenangan ini sekaligus menjaga peluang Putri KW untuk melangkah lebih jauh dan mengukir prestasi pada turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut.

Dalam babak 32 besar, Putri mengalahkan wakil Thailand, Supanida Katethong dengan poin 21-16 dan 21-13. Laga tersebut berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, pada Rabu 14 Oktober 2026.

1. Misi Revans

Putri mengatakan sangat senang dapat meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Kemenangan itu pun untuk membalas dua kekalahan dia dari Supanida dalam dua pertemuan sebelumnya.

"Alhamdulillah hari ini bisa membalas kekalahan. Saya coba berpikirnya nothing to lose saja karena dua kekalahan saat itu menurut saya di pertandingan yang cukup penting," kata Putri dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/10/2026).

Putri Kusuma Wardani di Denmark Open 2026 (Instagram/@badminton.ina)

"Jadi, tadi hanya fokus cara bermainnya dan menikmatinya. Kemenangan yang bisa menaikkan kepercayaan diri saya," tambahnya.

Atlet berusia 24 tahun itu mengatakan dalam dua gim memang menjaga fokusnya agar tidak mudah hilang poin. Menurutnya, Supanida juga memberikan perlawanan cukup ketat.