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Kata-Kata Fajar/Fikri Usai Lolos ke Final Denmark Open 2026 Kalahkan Jagoan China

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |04:22 WIB
Kata-Kata Fajar/Fikri Usai Lolos ke Final Denmark Open 2026 Kalahkan Jagoan China
Kata-Kata Fajar/Fikri Usai Lolos ke Final Denmark Open 2026 Kalahkan Jagoan China (Instagram/@badminton.ina)
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JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sukses melaju ke final Denmark Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Liang Wei Keng/Wang Chang dengan poin 21-16, 16-21, dan 21-16.

Pertemuan semifinal itu digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Sabtu (17/10/2026) sore WIB.

1. Fajar/Fikri Lolos ke Final

Usai memenangi pertandingan, Fajar Alfian mengatakan, gim pertama berjalan dengan baik sesuai strategi. Namun, pada gim kedua, ia mengaku sempat hilang fokus. 

"Posisi kami menang angin jadi saya sedikit ragu-ragu untuk melakukan serangan karena takut out, akhirnya banyak melakukan kesalahan," katanya melansir laman PBSI, Minggu (18/10/2026). 

Fajar dan Fikri (PBSI)
Fajar dan Fikri (PBSI)

Pada gim penentuan, Fajar/Fikri langsung tampil menekan sejak awal. Hal itu agar bisa meraih kemenangan atas pasangan China tersebut.  

"Di gim ketiga kami tidak mau kalah start, kami saling mengingatkan untuk terus push dan bisa berhasil menekan mereka dari awal sampai akhir," ujar Fajar. 

2. Situasi Berbeda

Ia mengungkapkan, situasi shuttlecock di Denmark Open 2026 dan di Asian Games 2026 sangat berbeda. Pada Asian Games 2026, Fajar/Fikri kalah pada pertandingan semifinal dengan skor 17-21, 21-14, dan 9-21.

"Di Asian Games kita tahu semua bahwa laju shuttlecock sangat pelan, sangat lambat jadi mereka sangat nyaman dengan pola permainan defense balik serang," ucapnya.

 

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