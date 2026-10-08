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Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Malaysia di Semifinal Suhandinata Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:30 WIB
Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Malaysia di Semifinal Suhandinata Cup 2026
Jadwal tim bulu tangkis Indonesia vs Malaysia di semifinal Suhandinata Cup 2026. (Foto: X/@INA_Badminton)
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JADWAL tim bulu tangkis Indonesia vs Malaysia di semifinal Suhandinata Cup 2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Cairo International Stadium, Mesir, pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Indonesia Kalahkan UEA di Perempatfinal

Tim Bulu Tangkis Indonesia lolos ke semifinal Suhandinata Cup 2026 setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab (UEA). Di set pertama, skuad Merah-Putih mendapatkan perlawanan ketat dari UEA. Beruntung Indonesia meraih hasil maksimal dengan skor 55-54.

Indonesia menang 2-0 atas UEA di perempatfinal Suhandinata Cup 2026. (Foto: X/@INA_Badminton)
Indonesia menang 2-0 atas UEA di perempatfinal Suhandinata Cup 2026. (Foto: X/@INA_Badminton)

Lanjut ke set kedua, Indonesia tampil lebih percaya diri untuk meraih hasil maksimal. Kerja keras mereka berbuah manis ditandai dengan kemenangan via skor 55-31.

Tunggal Putra Indonesia Fardhan Rainanda Joe mengatakan senang meraih hasil maksimal. Kemenangan itu buah kerja keras persiapan sampai pertandingan sesungguhnya.

"Kunci kemenangannya mungkin jaga fokus, jaga pikiran, dan juga karena dapat dukungan dari suporter Indonesia tadi," kata Fardhan Rainanda Joe dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Kamis (8/10/2026).

 

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