Hasil Kualifikasi Moto3 Mandalika 2026: Veda Ega Pratama Start Ketujuh, Hakim Danish Paling Belakang!

Veda Ega Pratama akan memulai balapan Moto3 Mandalika 2026 dari posisi tujuh! (Foto: Instagram/@veda_54)

LOMBOK – Hasil Kualifikasi Moto3 Mandalika 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama akan start dari urutan tujuh di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (10/10/2026) siang WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu mencetak waktu terbaiknya 1 menit 37,246 detik. Sementara, baris depan akan diisi oleh Brian Uriarte, David Almansa, dan Alvaro Carpe. Lalu, Hakim Danish start dari posisi paling belakang.

Jalannya Kualifikasi

Sejauh ini, Veda Ega selalu mampu mencetak waktu yang lebih baik dari latihan bebas 1 (FP1), Practice, hingga FP2. Di sesi terakhir pada Sabtu (10/10/2026) pagi WIB, ia membukukan 1 menit 37,860 detik.

Berkat penampilan apiknya di Practice, Veda Ega langsung lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2). Sayangnya, dalam percobaan pertama, catatan waktunya kurang baik.

Uriarte langsung kencang dan mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 36,861 detik. Sementara, Veda Ega di lap pertama hanya membukukan 1 menit 37,682 detik, atau terpaut hingga 1 detik lebih.