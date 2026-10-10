Profil Alex Marquez, Pembalap MotoGP yang Dijuluki El Pistolas

PROFIL Alex Marquez, pembalap MotoGP yang dijuluki El Pistolas menarik untuk diulas. Terlebih nama Alex Marquez kian diperhitungkan di panggung MotoGP.

Berstatus adik dari juara dunia Marc Marquez, pembalap asal Cervera, Spanyol, ini terus membuktikan bahwa ia punya bakat dan kualitas sendiri, mulai dari gelar juara dunia Moto3 hingga persaingan ketat di kelas utama bersama Gresini Racing hingga akhirnya finis runner-up di MotoGP 2025.

1. Biodata Alex Marquez

Nama: Alex Marquez

Tanggal lahir: Spanyol, 23 April 1996

Usia: 25 tahun

Profesi: Pembalap

Tim saat ini: Gresini Racing MotoGP

Tahun aktif: 2012 - sekarang

Orangtua: Julia Marquez dan Roser Alenta

Kakak: Marc Marquez

Instagram: @alexmarquez73

Tinggi Badan: 180 cm

Nomor Motor: 73

Pemabalap Gresini Racing Alex Marquez (Instagram/@alexmarquez73)

2. Awal Mula Tampil di MotoGP

Perjalanan Alex Marquez sebagai pembalap berawal dari peran Joan Moreta, sosok yang lebih dulu melihat potensinya. Moreta merupakan mantan Presiden Federasi Motor Spanyol sekaligus tokoh penting di Real Automovil Club de Catalunya (RACC).

Berkat dukungannya, pembalap asal Spanyol ini bisa melaju di trek dan sirkuit yang lebih besar. Moreta juga disebut berjasa membuka banyak kejuaraan balap motor di Spanyol.

Karier profesional Alex dimulai pada 2012 lewat ajang Moto3, dan ia tampil sebagai pemenang. Pada 2015, ia naik ke kelas Moto2. Setelah menjadi juara dunia Moto2 pada 2019, Álex dipromosikan ke MotoGP bersama Repsol Honda Castrol dan menjadi tandem sang kakak, Marc Marquez.

Meski sempat diragukan, pembalap berusia 25 tahun itu membuktikan kualitasnya dengan dua kali naik podium. Pada 2021, ia hijrah ke LCR Honda Castrol. Alex mengaku senang dengan kepindahan tersebut karena bisa lepas dari tekanan dan bayang-bayang sang kakak.

3. Prestasi Alex Marquez

Alex Marquez mengukir prestasi sejak di kelas Moto3. Pada musim 2014, ia keluar sebagai juara dunia bersama tim Estrella Galicia 0,0. Dalam satu musim, ia mengumpulkan 10 podium, termasuk tiga kemenangan di GP Spanyol, Jepang, dan Valencia.