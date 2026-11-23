7 Rekor Gila Marc Marquez Usai Juara Dunia MotoGP 2026, Nomor 1 Patahkan Kutukan 102 Poin

PORTIMAO - Marc Marquez resmi menyegel gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah finis di posisi kedelapan pada balapan utama MotoGP Portugal 2026 di Sirkuit Algarve, Portimao, Minggu 22 November 2026 malam WIB. Keberhasilan pembalap Tim Ducati Lenovo ini tidak sekadar menambah koleksi trofi, melainkan menulis ulang berbagai catatan sejarah dalam kejuaraan dunia balap motor.

Sepanjang musim 2026, pembalap berjuluk The Baby Alien itu melewati jalan berliku, mulai dari cedera patah tulang kaki, operasi bahu, absen di dua seri balapan, hingga tertinggal ratusan poin dari pemuncak klasemen. Namun, kebangkitan impresif pada paruh kedua musim membuat Marquez mengunci titel kedelapannya di kelas utama sekaligus gelar ke-10 di semua kelas Grand Prix.

Berikut 7 Rekor Gila Marc Marquez Usai Juara Dunia MotoGP 2026:

1. Comeback Poin Terbesar Sepanjang Sejarah MotoGP

Marquez mencatatkan pembalikan defisit poin terbesar dalam sejarah kelas premier setelah bangkit dari ketertinggalan 102 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) seusai seri ketujuh di Mugello, Italia. Lewat tujuh kemenangan seri di Hungaria, Ceko, Jerman, Aragon, San Marino, Jepang, dan Malaysia, ia melampaui rekor comeback sebelumnya milik Francesco Bagnaia yang pernah memangkas jarak 91 poin pada musim 2022.

2. Samai Giacomo Agostini dan Lampaui Valentino Rossi di Kelas Premier

Tambahan trofi musim 2026 menggenapkan koleksi gelar Marquez di kelas utama menjadi delapan (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025, dan 2026). Pencapaian ini membuatnya berdiri sejajar dengan legenda Giacomo Agostini sebagai pemegang gelar kelas premier terbanyak, sekaligus melampaui koleksi tujuh gelar milik Valentino Rossi.

Di semua kelas Grand Prix, Marquez juga menyalip Rossi dengan total 10 gelar juara dunia.

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

3. Kemenangan Terbanyak di Era Kelas Premier Modern

Tujuh kemenangan Grand Prix yang diraih sepanjang musim 2026 mengantar Marquez mengoleksi total 80 kemenangan di kelas premier. Catatan tersebut resmi mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Valentino Rossi dengan 76 kemenangan.

4. Pembalap Pertama dengan Tiga Periode Juara Beruntun Terpisah

Menurut catatan statistik resmi MotoGP, Marquez menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang mampu menorehkan tiga era gelar juara beruntun (back-to-back) secara terpisah, yakni pada periode 2013–2014, 2016–2019, dan 2025–2026. Ia melewati catatan Valentino Rossi yang mengukir dua periode beruntun.