Profil Marc Marquez, Pembalap MotoGP yang Dijuluki The Baby Alien

PROFIL Marc Marquez, pembalap MotoGP yang dijuluki The Baby Alien menarik untuk diulas. Akrab disapa The Baby Alien, Marc Marquez lahir pada 17 Februari 1993 di Cervera, Spanyol.

Marquez merupakan anak sulung dari pasangan Julia Marquez dan Roser Alenta. Kecintaan pada dunia balap motor memang mengalir di keluarganya. Hal itu terbukti dari sang adik, Alex Marquez, yang juga turut berkiprah sebagai pembalap di kancah balap motor dunia.

Di lintasan, Marquez menggunakan nomor balap 93, angka yang identik dengan namanya dan kini menjadi simbol dominasinya di kelas utama. Dengan tinggi badan 1,68 meter dan bobot 57 kilogram, postur Marquez. Namun, kondisi fisik tersebut tidak menghalanginya tampil agresif dan penuh kontrol di atas motor.

1. Karier Marc Marquez

Dijuluki Baby Alien, Marquez memulai karier balapnya di usia muda dengan menjuarai kelas Moto3 pada 2010 dan Moto2 pada 2012. Setahun berselang, ia bergabung dengan Repsol Honda Team di kelas MotoGP dan langsung mencetak prestasi gemilang dengan merebut gelar juara dunia.

Sejak saat itu, Marquez terus menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Ia telah mengoleksi sembilan gelar juara dunia, tujuh diantaranya diraih di kelas MotoGP, yakni pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2025. Selain itu, ia juga tercatat sebagai pembalap termuda yang berhasil menjuarai MotoGP.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Prestasi Marc Marquez

- Juara dunia Moto3 (2010)

- Juara dunia Moto2 (2012)

- Juara dunia MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025)

- 9 gelar juara dunia (7 di kelas MotoGP)

- 59 kemenangan di kelas MotoGP

- 99 podium di kelas MotoGP

- 33 pole position di kelas MotoGP

- 10 kali meraih gelar pembalap tercepat di kelas MotoGP

3. Gaya Balap Marc Marquez

Marquez dikenal dengan gaya balap yang agresif dan berani mengambil risiko. Ia kerap melancarkan manuver overtaking spektakuler dan tak gentar beradu ketat dengan para rivalnya. Gaya balap yang menggebu inilah yang membuatnya dijuluki Baby Alien oleh para penggemar.