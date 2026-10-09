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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Mandalika 2026 Hari Ini: Marc Marquez Langsung Menggila?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |04:05 WIB
Jadwal MotoGP Mandalika 2026 Hari Ini: Marc Marquez Langsung Menggila?
Marc Marquez siap meraih hasil terbaik di MotoGP Mandalika 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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JADWAL MotoGP Mandalika 2026 hari ini, Jumat (9/10/2026) sudah dirilis. Sesuai jadwal, ada dua sesi yang berlangsung hari ini, yakni latihan bebas 1 dan latihan.

Sesi latihan bebas 1 MotoGP Mandalika 2026 dimulai pukul 09.45-10.30 WIB. Kemudian, sesi latihan atau practice dilangsungkan pukul 14.00-15.00 WIB.

1. Marc Marquez Hapus Kutukan Mandalika?

Marc Marquez jelang MotoGP Mandalika 2026. (Foto: ITDC)
Marc Marquez jelang MotoGP Mandalika 2026. (Foto: ITDC)

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, datang ke Mandalika dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab, ia baru saja memenangkan balapan MotoGP Jepang 2026 yang berlangsung di Sirkuit Motegi pekan lalu.

Berkat kemenangan itu, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- kembali memepet Jorge Martin (Aprilia Racing) di perebutan gelar juara MotoGP 2026. Marc Marquez saat ini duduk di posisi dua dengan 331 angka, hanya terpaut dua poin dari The Martinator -julukan Jorge Martin- di puncak.

Marc Marquez juga memiliki satu misi dalam balapan akhir pekan ini, yakni menyentuh garis finis di Sirkuit Mandalika. Semenjak Sirkuit Mandalika menggelar balapan MotoGP pada 2022, The Baby Alien tidak pernah finis di sana.

Setelah gagal start pada 2022 karena mengalami kecelakaan parah saat pemanasan, Marc Marquez gagal finis pada 2023, 2024 dan 2025. Menarik menanti respons Marc Marquez di rangkaian MotoGP Mandalika.

 

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