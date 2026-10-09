Profil Fabio Quartararo, Pembalap MotoGP yang Dijuluki El Diablo

PROFIL Fabio Quartararo, pembalap MotoGP yang dijuluki El Diablo menarik untuk dibahas. Nama Fabio Quartararo tak asing lagi di paddock MotoGP.

Pembalap asal Prancis yang dijuluki El Diablo ini mencatatkan sejarah sebagai pembalap Prancis pertama yang meraih gelar juara dunia kelas premier pada 2021. Gaya balapnya yang luwes serta kecepatan kualifikasinya yang luar biasa menjadikannya salah satu rider yang selalu diperhitungkan, terutama saat melibas satu lap cepat.

Kemampuannya memeras batas maksimal Yamaha YZR-M1 kerap menjadi sorotan, bahkan di tengah masa-masa sulit pengembangan motor. Di situasi seperti itu, Quartararo tetap menunjukkan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada timnya. Berikut profil dan perjalanan karirnya.

1. Profil Fabio Quartararo

Fabio Quartararo, pembalap kelahiran Prancis pada 20 April 1999, telah mencuri perhatian dunia balap lewat bakat luar biasanya. Sejak awal kariernya, ia sudah memenangi sejumlah balapan di level kejuaraan dunia dan diakui sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di olahraga ini.

Kemampuannya di lintasan membuat Quartararo selalu menjadi sorotan di ajang MotoGP dan menarik perhatian penggemar di berbagai belahan dunia. Saat ini di MotoGP 2026, Fabio Quartararo membela tim Monster Energy Yamaha, salah satu tim pabrikan utama di ajang MotoGP dengan sejarah panjang di dunia balap motor.

Monster Energy Yamaha telah mengantar pembalapnya meraih gelar juara dunia, serta mengoleksi berbagai kemenangan, podium, dan prestasi lain di lintasan MotoGP. Selain Quartararo, sejumlah pembalap ternama pernah memperkuat tim ini, di antaranya Maverick Vinales dan Valentino Rossi. Yamaha memang kerap menjadi tujuan pembalap-pembalap berbakat dan memiliki sejarah kaya dengan nama-nama besar di MotoGP.

Fabio Quartararo

Awal karier dan beban ekspektasi (2013-2018):

Quartararo menjuarai CEV Moto3 dua musim beruntun di usia sangat belia. Prestasi itu membuatnya dijuluki "The Next Marc Marquez", label yang menjadi beban berat.

Kariernya di Moto3 dan Moto2 kemudian dibayangi rintangan dan tekanan ekspektasi, hingga kemenangan krusial di Moto2 pada 2018 menyelamatkan kariernya dan membuka jalan ke kelas premier pada MotoGP 2019.