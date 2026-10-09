Raul Fernandez Melejit, Pecahkan Rekor Lap di Sesi Latihan MotoGP Mandalika 2026

LOMBOK – Sesi latihan bebas atau practice MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Indonesia, diwarnai dengan aksi impresif dari pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez. Ia berhasil keluar sebagai yang tercepat sekaligus memecahkan rekor putaran tercepat di lintasan tersebut.

Performa gemilang ini langsung mencuri perhatian para penikmat ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Para penonton di seluruh penjuru dunia disuguhkan persaingan ketat di antara para pebalap top.

1. Rekor Lap Baru

Jalannya sesi latihan berdurasi satu jam ini sempat mengalami sedikit penundaan akibat kendala konektivitas di ruangan steward FIM. Namun, setelah sesi dimulai, para pembalap langsung tancap gas demi mengamankan tempat di kualifikasi Kualifikasi Kedua (Q2).

Raul Fernandez mencatatkan waktu sensasional 1 menit 28,725 detik untuk memimpin sesi latihan. Catatan waktu tersebut sekaligus menobatkannya sebagai pemegang rekor lap baru di Sirkuit Mandalika, mengungguli rekan-rekan pabrikan Aprilia lainnya.

2. Hasil Ketat di Posisi 5 Besar

Di belakang Fernandez, Marco Bezzecchi dari VR46 Ducati membuntuti di posisi kedua dengan selisih 0.219 detik. Sementara itu, Jorge Martin yang membela tim pabrikan Aprilia melengkapi dominasi motor Italia di tiga besar.

Raul Fernandez. (Foto: Instagram/raulfernandez_25)

Sesi latihan yang berjalan sengit ini juga dipenuhi insiden jatuhnya sejumlah pembalap akibat batas traksi yang diuji habis-habisan. Enea Bastianini bahkan mengalami dua kali kecelakaan, disusul pembalap lain seperti Fermin Aldeguer, Alex Marquez, Fabio Quartararo, hingga Alex Rins.

Meski sempat mengalami kecelakaan di pengujung sesi, Marc Marquez berhasil mengamankan posisi kelima sebagai pembalap Ducati terbaik. Ia mencatatkan waktu yang cukup kompetitif untuk langsung melaju ke babak Q2 bersama para pebalap papan atas lainnya.