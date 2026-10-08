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Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Mandalika 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |20:21 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Mandalika 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Mandalika 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 siap menghadirkan adu cepat para rider di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober 2026. Tiga hari penuh aksi sudah menanti, mulai dari sesi latihan, pertarungan di Qualifying, hingga Race MotoGP yang menjadi puncak akhir pekan.

Buat kamu yang tidak mau ketinggalan setiap tikungan dan manuver para rider, seluruh keseruannya bisa disaksikan di VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming MotoGP Indonesia 2026. 

Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Jadwal MotoGP Indonesia 2026

Jumat, 9 Oktober 2026

07.55 WIB — Free Practice 1

12.10 WIB — Practice

Sabtu, 10 Oktober 2026

07.35 WIB — Free Practice 2

09.45 WIB — Qualifying

Minggu, 11 Oktober 2026

10.45 WIB — Race

12.00 WIB — Race

13.15 WIB — Race

 

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