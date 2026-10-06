Timnya Valentino Rossi Perkenalkan Livery Khusus MotoGP Mandalika 2026, Ada Burung Garuda!

PERTAMINA Enduro VR46 Racing Team memperkenalkan livery khusus untuk menyambut MotoGP Mandalika 2026. Motif Burung Garuda nampak jelas di atas motor yang dikendarai Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

MotoGP 2026 memasuki seri ke-17. Balapan bertajuk MotoGP Mandalika 2026 itu digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 9-11 Oktober.

1. Rumah Kedua

Pertamina Enduro VR46 Racing Team memperkenalkan livery untuk MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Bagi VR46 Racing Team, Indonesia atau Mandalika sudah seperti rumah kedua selama tiga tahun terakhir. Hal itu seturut kerja sama kemitraan yang terjalin dengan Pertamina Enduro.

Karena itu, VR46 Racing Team kembali menyambut MotoGP Mandalika 2026 dengan livery spesial seperti dua musim sebelumnya. Kali ini, mereka mengambil simbol negara, burung Garuda, sebagai inspirasi.

“Garuda terbang di atas motor Pertamina Enduro VR46 Racing Team,” bunyi pernyataan resmi tim, dikutip Selasa (6/10/2026).

“Untuk balapan di Mandalika, tim yang berbasis di Tavulia (Italia) ini akan turun di lintasan dengan livery spesial sebagai tribut untuk Indonesia dan simbol negaranya: burung Garuda,” imbuh pernyataan itu.