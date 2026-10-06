Punya Rekor Bagus, Veda Ega Pratama Menangi Moto3 Mandalika 2026?

Veda Ega Pratama memiliki rekor bagus di Sirkuit Internasional Mandalika, tuan rumah Moto3 Mandalika 2026 akhir pekan ini (Foto: Instagram/@veda_54)

VEDA Ega Pratama memiliki rekor bagus di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Akankah pembalap Honda Team Asia itu memenangi Moto3 Mandalika 2026 pekan ini?

Moto3 2026 akan memasuki seri ke-17 akhir pekan ini, 9-11 Oktober. Balapan bertajuk Moto3 Mandalika 2026 tersebut dihelat di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

1. Moto3 Jepang 2026

Sebelum seri ini, Veda Ega tampil cukup bagus di Moto3 Jepang 2026 yang digelar di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi. Ia mampu finis di urutan 11 meski memulai balapan dari urutan 18.

Ini jadi hasil terbaik Veda Ega dalam empat balapan terkini sejak GP Aragon. Bahkan, pembalap asal Gunungkidul itu mengalami peningkatan dengan finis 20 di Aragon, 18 di San Marino, dan 13 di Austria.

2. Rekor Veda Ega Pratama di Mandalika

Setelah ini, Veda Ega akan tampil di kandang sendiri, Sirkuit Internasional Mandalika. Rekornya cukup bagus terutama saat mentas di ajang Asia Talent Cup (2021-2023) dan Asia Road Racing Championship (2023-2024).

Pada kesempatan pertama, Veda Ega finis posisi delapan di balapan pertama Asia Talent Cup 2021 seri Indonesia. Itu adalah debutnya di ajang tersebut, dengan memanfaatkan fasilitas wildcard.