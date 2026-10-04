Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026, Taufik Hidayat: Terima Kasih Perjuangannya

JAKARTA - Tim sepak takraw putra Indonesia harus puas meraih medali perak pada final nomor men’s quadrant Asian Games 2026. Tim sepak takraw putra Indonesia kalah dari tuan rumah Jepang 1-2.

Pertandingan itu berlangsung di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Jepang, Sabtu (3/10/2026).

1. Raih Perak

Laga puncak tersebut berjalan ketat sejak set pertama. Tim Merah Putih sempat menempel perolehan angka tuan rumah. Namun, tim Merah Putih harus menyerah dengan skor 15-17.

Memasuki set kedua, tim sepak takraw putra Indonesia bangkit dan tampil menekan untuk mengejar ketertinggalan. Strategi tersebut membuahkan hasil manis setelah Indonesia mengamankan set kedua dengan keunggulan 15-9 sekaligus menyamakan kedudukan.

Pertarungan sengit kembali tersaji pada set penentu. Kedua tim saling berbalas poin hingga situasi krusial. Jepang akhirnya menyegel medali emas usai mengunci set ketiga dengan skor tipis 15-13.

Timnas Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026 Usai Dikalahkan Jepang (instagram)

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora), Taufik Hidayat, yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut, mengapresiasi kerja keras dan perjuangan para atlet di lapangan.

Ia berharap pencapaian ini menjadi evaluasi berharga agar para pemain dapat tampil lebih baik lagi pada kejuaraan yang akan datang.

“Selamat, terima kasih perjuangannya. Semoga bisa lebih sukses di kejuaraan berikutnya,” ujar Taufik Hidayat, melansir laman Kemenpora, Minggu (4/10/2026).