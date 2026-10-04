Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026, Taufik Hidayat: Terima Kasih Perjuangannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |00:22 WIB
Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026, Taufik Hidayat: Terima Kasih Perjuangannya
Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026, Taufik Hidayat: Terima Kasih Perjuangannya (Dok Kemenpora)
A
A
A

JAKARTA - Tim sepak takraw putra Indonesia harus puas meraih medali perak pada final nomor men’s quadrant Asian Games 2026. Tim sepak takraw putra Indonesia kalah dari tuan rumah Jepang 1-2. 

Pertandingan itu berlangsung di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Jepang, Sabtu (3/10/2026). 

1. Raih Perak

Laga puncak tersebut berjalan ketat sejak set pertama. Tim Merah Putih sempat menempel perolehan angka tuan rumah. Namun, tim Merah Putih harus menyerah dengan skor 15-17.

Memasuki set kedua, tim sepak takraw putra Indonesia bangkit dan tampil menekan untuk mengejar ketertinggalan. Strategi tersebut membuahkan hasil manis setelah Indonesia mengamankan set kedua dengan keunggulan 15-9 sekaligus menyamakan kedudukan.

Pertarungan sengit kembali tersaji pada set penentu. Kedua tim saling berbalas poin hingga situasi krusial. Jepang akhirnya menyegel medali emas usai mengunci set ketiga dengan skor tipis 15-13.

Timnas Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026 Usai Dikalahkan Jepang (instagram)
Timnas Sepak Takraw Putra Indonesia Raih Perak di Asian Games 2026 Usai Dikalahkan Jepang (instagram)

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora), Taufik Hidayat, yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut, mengapresiasi kerja keras dan perjuangan para atlet di lapangan.

Ia berharap pencapaian ini menjadi evaluasi berharga agar para pemain dapat tampil lebih baik lagi pada kejuaraan yang akan datang.

“Selamat, terima kasih perjuangannya. Semoga bisa lebih sukses di kejuaraan berikutnya,” ujar Taufik Hidayat, melansir laman Kemenpora, Minggu (4/10/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245813/tim_sepak_takraw_putra_indonesia_raih_perak_di_asian_games_2026-uxUr_large.jpg
Klasemen Medali Asian Games 2026, Sabtu 3 Oktober 2026 Pukul 21.00 WIB: Indonesia di Bawah Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245797/atlet_panjat_tebing_indonesia_putra_tri_ramadani-RU2d_large.jpg
Hasil Final Panjat Tebing Putra di Asian Games 2026: 2 Wakil Indonesia Tanpa Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245794/atlet_panjat_tebing_putri_indonesia_alma_ariella_tsany-nF8V_large.jpg
Hasil Final Panjat Tebing di Asian Games 2026: 2 Atlet Indonesia Gagal Sumbang Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245765/ganda_putri_padel_indonesia_fadona_kusumawati_fitriani_sabatani-Viz8_large.jpg
Hasil Final Padel Asian Games 2026: Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani Raih Perak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245736/tim_voli_pantai_putra_indonesia_sofyan_r_efendi_dan_bintang_akbar-pTOs_large.jpg
Pasangan Voli Pantai Indonesia Sofyan/Bintang Raih Perak di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/43/3245726/rahmat_erwin_abdullah-DCET_large.jpg
Klasemen Medali Asian Games 2026, Sabtu 3 Oktober 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Masih Tertinggal dari Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement