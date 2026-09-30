Taufik Hidayat Soroti Mental Juara Leo/Daniel, Bangkit hingga Raih Emas Asian Games 2026!

NAGOYA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat memuji mental bertanding ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, yang sukses menyumbangkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asian Games 2026.

1. Leo/Daniel Bangkit

Pada laga final, Leo/Daniel menghadapi pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Selasa (29/9/2026) sore WIB. Leo/Daniel kalah pada gim pertama. Mereka tertinggal 7-11 saat interval sebelum akhirnya menyerah 19-21.

Namun, Leo/Daniel bangkit pada gim kedua dengan meningkatkan agresivitas permainan. Strategi tersebut membuahkan hasil setelah mereka menang 21-13 dan memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

Pada gim ketiga, Leo/Daniel mampu menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Mereka terus mempertahankan keunggulan dan mengunci kemenangan atas Liang/Wang 21-18.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

2. Mental Juara

Taufik Hidayat yang merupakan mantan tunggal putra Indonesia itu memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan Leo/Daniel di lapangan. Menurutnya, daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara.

“Selamat dan terima kasih untuk Leo/Daniel yang sudah berjuang luar biasa dan memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Bangga melihat perjuangan dan mental juara sampai akhir,” ucap Taufik, melansir laman Kemenpora, Rabu (30/9/2026).