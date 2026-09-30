Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Taufik Hidayat Soroti Mental Juara Leo/Daniel, Bangkit hingga Raih Emas Asian Games 2026!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |11:09 WIB
Taufik Hidayat Soroti Mental Juara Leo/Daniel, Bangkit hingga Raih Emas Asian Games 2026!
Taufik Hidayat Soroti Mental Juara Leo/Daniel, Bangkit hingga Raih Emas Asian Games 2026! (Dok NOC Indonesia)
A
A
A

NAGOYA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat memuji mental bertanding ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, yang sukses menyumbangkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asian Games 2026.

1. Leo/Daniel Bangkit

Pada laga final, Leo/Daniel menghadapi pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Selasa (29/9/2026) sore WIB. Leo/Daniel kalah pada gim pertama. Mereka tertinggal 7-11 saat interval sebelum akhirnya menyerah 19-21.

Namun, Leo/Daniel bangkit pada gim kedua dengan meningkatkan agresivitas permainan. Strategi tersebut membuahkan hasil setelah mereka menang 21-13 dan memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

Pada gim ketiga, Leo/Daniel mampu menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Mereka terus mempertahankan keunggulan dan mengunci kemenangan atas Liang/Wang 21-18.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

2. Mental Juara

Taufik Hidayat yang merupakan mantan tunggal putra Indonesia itu memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan Leo/Daniel di lapangan. Menurutnya, daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara.

“Selamat dan terima kasih untuk Leo/Daniel yang sudah berjuang luar biasa dan memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Bangga melihat perjuangan dan mental juara sampai akhir,” ucap Taufik, melansir laman Kemenpora, Rabu (30/9/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/43/3245002/jasmine_azzahra-qmu8_large.jpg
Kisah Pesepeda BMX Jasmine Azzahra Raih Perunggu Asian Games 2026, Dihantam Cedera hingga Jatuh Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/43/3244988/desak_made_rita_kusumadewi_berpotensi_raih_emas_asian_games_2026_desakmaderita01-etda_large.jpg
Desak Made Rita Kusuma Dewi Raih Emas Asian Games 2026 Sore Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/40/3244965/amri_syahnawi_dan_nita_violina_marwah-4IRE_large.jpg
Amri/Nita Tetap Bersyukur Bisa Sumbang Medali untuk Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/43/3244971/simak_update_klasemen_sementara_perolehan_medali_asian_games_2026-ChZB_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Selasa 29 September Pukul 21.00 WIB: Raih 3 Emas, Indonesia Posisi 15
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/40/3244959/leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin-yvFZ_large.jpg
Leo/Daniel Emosional Usai Juara, Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/40/3244946/leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin-ixwS_large.jpg
Profil Leo/Daniel, Peraih Medali Emas Asian Games 2026 yang Sempat Dipisah Setahun
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement