Kisah Perjuangan Atlet Kano Indonesia Herlin Aprilin, Persembahkan Medali Perunggu Asian Games 2026 untuk Sekolah Adik-adiknya

JAKARTA – Meraih medali perunggu di ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 ternyata belum memuaskan atlet kano Indonesia, Herlin Aprilin Lali. Sebab kini ia memasang target lebih tinggi untuk menembus panggung Olimpiade.

Herlin Aprilin Lali berhasil meraih medali perunggu setelah bertanding di cabang olahraga (cabor) canoe sprint nomor Women's Canoe Single (C1) 200m Final A Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Medali perunggu didapat usai Herlin mencatatkan waktu 47,309 detik dalam perlombaan yang digelar di Canoe Course, Jepang pada Kamis 24 September 2026 lalu. Raihan Herlin menjadi medali pertama untuk Indonesia di cabor canoe.

1. Pijakan Awal Menuju Target Lebih Tinggi

Menurut Herlin, medali perunggu merupakan pijakan awal untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Atlet asal Papua Barat itu membidik tiket Olimpiade serta medali emas di ajang berikutnya.

"Target saya ke depan lolos Olimpiade," kata Herlin kepada awak media, termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu 27 September 2026 lalu.

Hasil Asian Games 2026: Herlin Aprilin Lali Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!

"Dari perunggu ke emas, iya," tambahnya.

Herlin mengungkapkan, perjalanan menuju Olimpiade tidaklah mudah. Dia harus melalui babak kualifikasi yang ketat untuk masuk ke multi-ajang olahraga terbesar di dunia itu.