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Hasil Asian Games 2026: Sepak Takraw Sumbang Perunggu Ke-16 bagi Kontingen Indonesia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |09:30 WIB
Hasil Asian Games 2026: Sepak Takraw Sumbang Perunggu Ke-16 bagi Kontingen Indonesia!
Tim sepak takraw beregu putri Indonesia rebut medali perunggu Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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CABANG olahraga (cabor) sepak takraw memberikan tambahan medali perunggu untuk Tim Indonesia di Asian Games 2026. Skuad Merah-Putih sudah mengumpulkan satu medali emas, empat perak, dan 16 perunggu.

Medali perunggu tambahan diraih dari nomor beregu putri. Kepastian itu setelah sepak takraw putri Indonesia mengalahkan Jepang dengan skor 2-0 dalam laga di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Prefektur Aichi, Jepang, Jumat (25/9/2026) pagi WIB.

Tentunya prestasi yang diraih sepak takraw putri patut diberikan apresiasi karena telah mempersembahkan medali. Medali itu didapat berkat daya juang para atlet yang berlaga.

1. Bonus Besar Menanti

Tim Indonesia masih punya peluang menambah perolehan medali di Asian Games 2026. Sebab,  masih ada banyak cabang olahraga yang dipertandingkan.

Atlet-atlet yang mendapat medali di Asian Games 2026  diberikan bonus fantastis dari pemerintah. Medali emas mendapatkan bonus Rp3 miliar,  medali perak (Rp2 miliar). Sementara itu, medali perunggu berhak mendapatkan bonus Rp1 miliar.

 

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