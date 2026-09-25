Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Erick Thohir Apresiasi Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Raih Emas di Asian Games 2026, Tuntaskan Penantian 28 Tahun!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |09:51 WIB
Erick Thohir Apresiasi Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Raih Emas di Asian Games 2026, Tuntaskan Penantian 28 Tahun!
Erick Thohir Apresiasi Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Raih Emas di Asian Games 2026, Tuntaskan Penantian 28 Tahun! (NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora), Erick Thohir, mengapresiasi tim bulu tangkis beregu putra Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya. Ini merupakan medali emas pertama bagi kontingen Merah Putih pada ajang multievent 4 tahunan tersebut. 

1. Menpora Apresiasi 

Pencapaian tersebut terasa kian istimewa lantaran memutus penantian panjang selama 28 tahun bagi skuad bulu tangkis beregu putra Indonesia untuk kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia itu.

“Alhamdulillah, saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim bulu tangkis beregu putra yang berhasil mengalahkan China dan mempersembahkan emas pertama bagi Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026,” ujar Erick, melansir laman Kemenpora, Jumat (25/9/2026). 

Ia menegaskan, medali emas yang diraih dari nomor beregu putra ini memiliki nilai sejarah  bagi dunia olahraga nasional.

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

“Kemenangan ini sangat istimewa karena setelah 28 tahun, Indonesia kembali meraih emas beregu putra bulu tangkis di Asian Games. Terakhir kali kita mendapatkan emas dari nomor ini adalah pada 1998,” kata Erick.

Menurutnya, medali emas itu diraih berkat determinasi, disiplin tinggi, serta semangat juang pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dan seluruh tim pendukung sepanjang turnamen.

“Ini adalah kemenangan yang lahir dari perjuangan, kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah para atlet serta seluruh tim yang mendampingi. Mereka menunjukkan ketika kita bekerja keras, mempersiapkan diri dengan baik, dan berjuang bersama, Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara terbaik Asia," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244096/nikolaus_joaquin_dan_siti_fadia_lolos_ke_16_besar_asian_games_2026_inabadminton-UHgD_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Nikolaus Joaquin/Siti Fadia dan Amri/Nita Melaju ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244087/tim_bulu_tangkis_indonesia-4NRc_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Amankan 1 Medali Emas dan Perunggu, Eng Hian Bahagia Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244072/doa_orangtua_bantu_ubed_raih_emas_asian_games_2026_pbsi-Us1o_large.jpg
Doa Orangtua Bantu Moh Zaki Ubaidillah Antar Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/43/3244069/presiden_prabowo_subianto_telefon_tim_bulu_tangkis_indonesia_yang_raih_emas_asian_games_2026-8Zyq_large.jpg
Presiden Prabowo Subianto Telepon Tim Bulu Tangkis Indonesia yang Raih Emas di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243937/simak_jadwal_timnas_voli_putra_indonesia_di_asian_games_2026-4fMw_large.jpg
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026: Tuntaskan Kerinduan Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/40/3244055/tim_bulu_tangkis_indonesia_berhasil_merebut_medali_emas_dari_nomor_beregu_putra_di_asian_games_2026-Csrn_large.jpg
Sabet Emas Asian Games 2026, Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Tuntaskan Kerinduan 28 Tahun!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement