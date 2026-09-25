Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Nikolaus Joaquin/Siti Fadia dan Amri/Nita Melaju ke 16 Besar!

Nikolaus Joaquin dan Siti Fadia lolos ke 16 besar Asian Games 2026. (Foto: X/@INABadminton)

DUA ganda campuran Indonesia Nikolaus Joaquin/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Jumat (25/9/2026) pagi WIB.

Amri/Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibullayev / N. Rakhmatullayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara itu, Joaquin/Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Shaheed / F. N. Abdul Razzaq dengan skor 21-8 dan 21-14

Amri dan Nita melaju mulus ke 16 besar Asian Games 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita tampil percaya diri melawan M. Tajibullayev/N. Rakhmatullayeva sejak awal gim pertama. Amri/Nita sempat unggul tipis atas sang lawan, tepatnya dengan skor 4-3.

Amri/Nita pun terus mengumpulkan pundi-pundi poin atas M. Tajibullayev/N. Rakhmatullayeva. Mereka pun dapat unggul jauh atas M. Tajibullayev/N. Rakhmatullayeva dengan skor 15-6. M. Tajibullayev / N. Rakhmatullayeva akhirnya harus mengakui ketangguhan Amri/Nita. Pasalnya, mereka kalah dengan skor 7-21.

Memasuki gim kedua, Amri/Nita berusaha melanjutkan dominasi permainan atas lawan. Amri/Nita pun langsung unggul 11-2 atas M. Tajibullayev/N. Rakhmatullayeva.

Sampai akhirnya, Amri/Nita meraih hasil maksimal atas M. Tajibullayev/N. Rakhmatullayeva. Kali ini mereka mengalahkan M. Tajibullayev/N. Rakhmatullayeva dengan skor 21-11.