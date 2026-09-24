Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lewat Dayung, Ali Mardiansyah/Rafiq Wijdan Persembahkan Perak bagi Indonesia di Asian Games 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |14:27 WIB
Lewat Dayung, Ali Mardiansyah/Rafiq Wijdan Persembahkan Perak bagi Indonesia di Asian Games 2026!
Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir raih perak Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@rafiqwijdany)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 pada Kamis (24/9/2026) pukul 14.30 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia mulai memperbaiki posisi, yang mana kini menempati peringkat 21.

Siang ini, kontingen Indonesia menambah satu medali perak dari cabang olahraga dayung. Kontingen Indonesia berpeluang meraih emas pertama di Asian Games 2026 hari ini, salah satunya dari cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putra.

1. Ali Mardiansyah/Rafiq Wijdan Yasir Raih Perak

Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir bersinar di Asian Games 2026. (Foto:instagram/@rafiqwijdany)
Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir bersinar di Asian Games 2026. (Foto:instagram/@rafiqwijdany)

Tim Indonesia berhasil menambah perolehan medali dari cabang olahraga (Cabor) dayung di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Medali perak berhasil didapat  duet atlet dayung, Ali Mardiansyah/Rafiq Wijdan Yasir.

Ali/Rafiq berlomba di Nagaragawa International Regatta Course, Aichi, Jepang pada Kamis (24/9/2026) siang WIB. Keduanya tampil ciamik hingga mampu menggondol medali perak di nomor lightweight men's double sculls.

Dalam perlombaan itu, Ali/Rafiq berhasil menjadi yang tercepat kedua. Mereka mencatatkan 6 menit 23,41 detik untuk mengamankan posisi tersebut.

Keduanya berjarak +3,47 detik dari sang pemenang Shakhzod Nurmatov/Sobirjon Safaroliyev (Uzbekistan) yang meraih medali emas. Sementara itu, medali perunggu didapat atlet Hong Kong, Lam San Tung/Chan Tik Lun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/40/3243935/link_live_streaming_tim_bulu_tangkis_indonesia_vs_china_di_final_asian_games_2026_pbsi-N4On_large.jpg
Link Live Streaming Tim Bulu Tangkis Indonesia vs China di Final Asian Games 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243912/indonesia_menempati_posisi_21_klasemen_sementara_perolehan_medali_asian_games_2026_timindonesiaofficial-BCyG_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 24 September 2026 Pukul 12.30 WIB: Indonesia Mulai Naik Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243883/herlin_apri_sumbang_medali_bagi_indonsia_di_asian_games_2026_konikabbdg-z5Hd_large.jpg
Hasil Asian Games 2026: Herlin Aprilin Lali Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243875/luluk_diana_tri_wijayana_bangga_raih_perunggu_asian_games_2026_cdmasiangames2026-Hob9_large.jpg
Raih Perunggu di Debut Asian Games 2026, Luluk Diana Tri Wijayana: Saya Akan Berlatih Lebih Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/40/3243867/leo_dan_daniel_siap_bawa_indonesia_raih_medali_emas_asian_games_2026_pbsi-zJsY_large.jpg
Indonesia Lawan China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Leo/Daniel: Kami Siap jika Diturunkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243846/alwi_farhan_berpeluang_bantu_indonesia_persembahkan_emas_asian_games_2026_okezone-uWmI_large.jpg
Kontingen Indonesia Sabet 5 Medali Emas di Asian Games 2026 Hari Ini, Kamis 24 September 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement