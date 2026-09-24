Lewat Dayung, Ali Mardiansyah/Rafiq Wijdan Persembahkan Perak bagi Indonesia di Asian Games 2026!

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 pada Kamis (24/9/2026) pukul 14.30 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia mulai memperbaiki posisi, yang mana kini menempati peringkat 21.

Siang ini, kontingen Indonesia menambah satu medali perak dari cabang olahraga dayung. Kontingen Indonesia berpeluang meraih emas pertama di Asian Games 2026 hari ini, salah satunya dari cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putra.

1. Ali Mardiansyah/Rafiq Wijdan Yasir Raih Perak

Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir bersinar di Asian Games 2026. (Foto:instagram/@rafiqwijdany)

Tim Indonesia berhasil menambah perolehan medali dari cabang olahraga (Cabor) dayung di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Medali perak berhasil didapat duet atlet dayung, Ali Mardiansyah/Rafiq Wijdan Yasir.

Ali/Rafiq berlomba di Nagaragawa International Regatta Course, Aichi, Jepang pada Kamis (24/9/2026) siang WIB. Keduanya tampil ciamik hingga mampu menggondol medali perak di nomor lightweight men's double sculls.

Dalam perlombaan itu, Ali/Rafiq berhasil menjadi yang tercepat kedua. Mereka mencatatkan 6 menit 23,41 detik untuk mengamankan posisi tersebut.

Keduanya berjarak +3,47 detik dari sang pemenang Shakhzod Nurmatov/Sobirjon Safaroliyev (Uzbekistan) yang meraih medali emas. Sementara itu, medali perunggu didapat atlet Hong Kong, Lam San Tung/Chan Tik Lun.