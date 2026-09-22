Prestasi Gemilang! Atlet Taekwondo TNI Sabet Medali Perak di World Poomsae Championship 2026

Atlet Taekwondo TNI raih medali perak di Kejuaraan Dunia Korea Selatan. (Foto: PBTI)

GANGWON – Kabar membanggakan datang dari dunia taekwondo Indonesia. Prajurit TNI berprestasi, Letnan Dua Infanteri Muhammad Rizal, S.tr.Bns, sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak dalam ajang World Poomsae Championship 2026 (G8) yang dihelat di Songam Sports Town Air Dome, Chuncheon, Gangwon State, Korea Selatan, pada 16 hingga 20 September 2026.

Kejuaraan bergengsi tingkat dunia ini berlangsung sangat meriah dengan partisipasi dari 85 negara atau entitas. Tercatat ada sekitar 2.269 delegasi yang hadir, di mana 1.899 di antaranya merupakan atlet papan atas dunia yang bersaing dalam 42 nomor pertandingan kelompok Recognized Poomsae dan Freestyle Poomsae.

1. Perjuangan Sengit

Turun di kategori Pair Under 30 bersama rekannya Kinara, Letda Inf Muhammad Rizal berjuang di bawah naungan Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBTI, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M. Kategori ini sendiri diikuti oleh perwakilan dari 47 negara.

Atlet Taekwondo Indonesia raih medali perak di Kejuaraan Dunia Korea Selatan. (Foto: PBTI)

Perjalanan pasangan Indonesia menuju babak puncak tidaklah mudah dan harus melalui rintangan berat dari berbagai negara kuat dunia:

Babak 64 besar: Indonesia sukses menyingkirkan Austria.

Babak 32 besar: Indonesia mengamankan kemenangan atas Denmark.

Babak 16 besar: Indonesia mendominasi dan mengalahkan Amerika Serikat.

Perempatfinal: Indonesia menumbangkan wakil Hong Kong.

Semifinal: Indonesia memastikan tiket final usai menaklukkan Turki, sebelum akhirnya harus puas meraih medali perak setelah takluk di tangan Thailand pada babak final.