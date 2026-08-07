Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel London P1 2026, Klik di Sini!

JAKARTA – Turnamen Premier Padel London P1 2026 memasuki fase-fase penentuan. Setelah menghadirkan persaingan sengit sejak babak awal, para pasangan terbaik dunia kini bersaing memperebutkan tiket menuju partai puncak di London.

Seluruh pertandingan mulai dari perempatfinal, semifinal, hingga final dapat disaksikan secara live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

London P1 menjadi salah satu seri penting dalam kalender Premier Padel 2026. Turnamen ini diikuti deretan pemain elite dunia yang berupaya mengumpulkan poin ranking sekaligus menjaga peluang dalam perebutan gelar musim ini. Setiap pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena hanya pasangan terbaik yang mampu melaju hingga babak final.

Premier Padel menawarkan pertandingan dengan tempo cepat, reli panjang, serta strategi yang menarik untuk disaksikan. Kombinasi teknik, kecepatan, dan kerja sama menjadi daya tarik utama yang membuat olahraga ini semakin populer di berbagai negara.

Jadwal Premier Padel London P1 2026

Jumat, 7 Agustus 2026

16.00 WIB — Quarter Finals

21.30 WIB — Quarter Finals (2)

Sabtu, 8 Agustus 2026

01.30 WIB — Quarter Finals (3)

18.00 WIB — Women's Semifinal

21.30 WIB — Men's Semifinal

Minggu, 9 Agustus 2026

20.00 WIB — Women's Final

22.00 WIB — Men's Final