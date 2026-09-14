Digusur Marc Marquez Usai MotoGP San Marino 2026, Jorge Martin Ungkap Lengannya Bermasalah

MISANO - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, harus puas finish di posisi kelima pada MotoGP San Marino 2026, Minggu (13/9/2026). Ia pun mengungkapkan dirinya mengalami masalah pada lengan sehingga tidak dapat menggeber motor semaksimal mungkin.

1. Lengan Bermasalah

Start dari posisi kelima di grid, Jorge Martín melakukan start dengan baik dan langsung naik dua posisi. Pembalap asal Spanyol tersebut mempertahankan pace yang baik hingga mengambil alih posisi terdepan pada lap ketujuh.

Namun, ia kemudian terpaksa sedikit mengurangi kecepatannya karena diduga mengalami masalah compartment syndrome pada lengan kanannya, dan akhirnya finish di posisi kelima.

“Saya senang dengan speed yang saya miliki dan dengan bagaimana saya mengelola balapan selama saya masih mampu melakukannya,” ujar Jorge Martin, Senin (14/9/2026).

Jorge Martin menyalami Marc Marquez usai MotoGP Republik Ceko 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

“Saya memulai dengan kuat dan merasa nyaman di atas motor. Sayangnya, lengan saya kemudian mulai bermasalah. Saya merasa tidak bisa melakukan pengereman dengan baik dan tidak bisa se-fluid yang saya inginkan,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, seiring berjalannya lap, kekuatan di lengan bawah semakin berkurang dan pada akhirnya saya tidak lagi mampu mengendalikan motor.