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HOME SPORTS MOTOGP

Demi Jauhi Jorge Martin, Marc Marquez Juara MotoGP Austria 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |10:01 WIB
Demi Jauhi Jorge Martin, Marc Marquez Juara MotoGP Austria 2026?
Marc Marquez berpeluang menang di MotoGP Austria 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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SERI ke-15 MotoGP 2026 bertajuk MotoGP Austria 2026 berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria pada 18-20 September 2026. Sepanjang sejarah penyelenggaraan di kelas premier MotoGP Austria, ada tiga pembalap yang paling sering meraih kemenangan, yakni Kenny Roberts, Giacomo Agostini dan Francesco Bagnaia yang sama-sama mendulang tiga menang.

Namun, bukan Francesco Bagnaia yang dijagokan meraih kemenangan di MotoGP Austria 2026. Melihat performa terkini, justru rekan setim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang diprediksi meraih kemenangan akhir pekan ini.

1. Tren Positif Marc Marquez

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Dalam tujuh race terkini di MotoGP 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mencatatkan hasil luar biasa. Dalam periode tersebut, Marc Marquez memenangkan lima balapan di antaranya!

Terbaru, The Baby Alien menjadi pemenang MotoGP San Marino 2026 yang digelar akhir pekan lalu. Marc Marquez juga tercatat sebagai pemenang MotoGP Austria 2025!

Saat itu, Marc Marquez unggul lebih dari satu detik atas Fermin Aldeguer di posisi dua. Francesco Bagnaia yang berpengalaman tiga kali juara di MotoGP Austria, harus puas finis di posisi delapan MotoGP Austria 2025.

2. Misi Jauhi Jorge Martin

Dalam delapan seri awal MotoGP 2025, Marc Marquez sama sekali gagal mencetak podium. Saat itu, Marc Marquez hanya mengemas 71 angka, terpaut 102 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di posisi puncak.

 

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