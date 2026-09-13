Hasil Race MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Tercepat, Marco Bezzecchi Crash

MISANO - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil menjuarai MotoGP San Marino 2026, Minggu (13/9/2026). Sementara nasib buruk dialami Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, di Sirkuit Misano.

1. Marco Bezzecchi Crash

Marco Bezzecchi terjatuh di tikungan 13 pada lap pertama. Sementara posisinya diambil alih pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez.

Pembalap Prima Pramac Yamaha MotoGP, Jack Miller juga terjatuh pada lap kedua. Pembalap Honda LCR Diogo Moreira pun mengalami nasib serupa pada lap ketiga.

Pada lap keempat, Marc Marquez melebarkan jarak hampir setengah detik dari pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin. Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP, Alex Marquez, kemudian menyalip Pedro Acosta untuk meraih posisi ketiga.

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)

Jorge Martin sempat mengambil alih posisi terdepan pada lap ketujuh. Marc Marquez kemudian memberikan tekanan sehingga pada lap ke-12 berhasil mengambil alih posisi terdepan.

Pada lap ketiga, Jorge Martin membuat kesalahan di tikungan delapan hingga jaraknya terpaut jauh hingga 4,6 detik. Posisinya pun kemudian disalip Alex Marquez.

Posisi Jorge Martin kian melorot setelah Pedro Acosta menyalipnya di tikungan 8 pada lap ke 16.

Fermin Aldeguer kemudian menempati posisi empat setelah melewati Jorge Martin di tikungan enam.