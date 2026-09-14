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Kata-Kata Marc Marquez Usai Kudeta Jorge Martin dari Posisi Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |00:02 WIB
Kata-Kata Marc Marquez Usai Kudeta Jorge Martin dari Posisi Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2026
Kata-Kata Marc Marquez Usai Kudeta Jorge Martin dari Posisi Puncak Klasemen Sementara MotoGP 2026 (Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengudeta pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, dari posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai GP San Marino. Ini adalah kali pertama Marc Marquez duduk di posisi puncak klasemen musim ini. 

1. Kata-Kata Marc Marquez

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun tak menyangka bisa menempati posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026. 

"Seperti mimpi. Rasanya seperti mimpi," ujar Marquez usai MotoGP San Marino 2026, melansir Crash, Senin (14/9/2026). 

"Tapi jangan pernah menyerah. Saya akan terus memacu motor hingga akhir. Ini belum selesai, perjuangan masih berlanjut," ujarnya. 

Ia mengakui kini tengah bertarung dengan sejumlah pembalap hebat untuk meraih gelar juara MotoGP 2026. 

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026 (Instagram/@ducaticorse)

"Jadi, kami kini berada dalam persaingan kejuaraan, bertarung melawan pembalap-pembalap hebat, terutama Martin dan Bez," ucapnya. 

Karena itu, ia menyebutkan, kesalahan kecil bisa berdampak pada kehilangan poin. 

"Kesalahan kecil bisa membuat kita kehilangan banyak poin. Dan hari ini, memang benar saat balapan, setelah kesalahan Bezzecchi, saya sempat terlalu percaya diri lalu Martin menyerang saya," tutur Marquez. 

"Tapi kemudian saya kembali mendapatkan kepercayaan diri, menjaga kecepatan, dan saya senang karena raihan 37 poin di Misano ini sangat berarti," ucapnya. 

 

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