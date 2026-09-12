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Tatap Asian Games 2026, Amri/Nita Yakin Bisa Bersinar Berkat Kehadiran Nova Widianto

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |04:01 WIB
Tatap Asian Games 2026, Amri/Nita Yakin Bisa Bersinar Berkat Kehadiran Nova Widianto
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina. (Foto: PBSI)
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GANDA campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menatap ajang Asian Games 2026 dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Amri/Nita siap menghadapi persaingan ketat di bawah pelatih, Nova Widianto, yang baru saja kembali menahkodai sektor ganda campuran Pelatnas PBSI.

Persiapan intensif langsung digenjot demi mematangkan performa mereka menuju pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut. Nita mengungkapkan kehadiran Nova memberikan warna baru serta peningkatan porsi latihan yang jauh lebih terarah bagi skuad pelatnas.

1. Bicara Persiapan

Program latihan yang diracik oleh peraih medali Olimpiade tersebut dikenal sangat mendetail dan menuntut peningkatan kecepatan fisik maupun taktik. Penyesuaian porsi latihan yang dibedakan antara atlet putra dan putri dinilai efektif dalam mengasah potensi maksimal masing-masing individu.

Selain aspek fisik, komunikasi dan pemahaman pola permainan di atas lapangan turut menjadi fokus utama sang pelatih. Hal ini membuat kekompakan Amri dan Nita semakin solid dalam mengantisipasi setiap arah datangnya bola dari lawan.

 “Program latihan dari Coach Nova ini banyak detail dan menuntut kami untuk naikkan kecepatan. Saya pribadi bersama Kak Amri juga, kami merasa cocok sama programnya yang dikasih,” jelas Nita, dikutip dari Djarum Badminton, Sabtu (12/9/2026).

 “Misalnya ketika Amri habis memukul kayak gini, aku harus ke mana dan bagaimana menjaga. Jadi sekarang itu kekompakan kami lebih kuat,” tambahnya.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (PBSI)
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (PBSI)

2. Punya Modal Manis

Meskipun Asian Games Aichi-Nagoya 2026 akan menjadi panggung debut bagi Amri/Nita, rasa percaya diri tinggi tetap menyelimuti persiapan tim. Kesuksesan meraih medali perunggu pada ajang BWF World Championships 2026 menjadi suntikan moral yang sangat berharga.

 

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